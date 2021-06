Vence este sábado, plazo para que partidos informen sus gastos: INE

El plazo para que partidos políticos y candidatos informen sobre sus gastos de campaña, al Instituto Nacional Electoral (INE), vence este sábado 5 de junio, advirtieron los consejeros electorales Adriana Favela y Ciro Murayama.

De un universo de 30 mil candidatos, existen 3 mil 901 que no han reportado gasto alguno.

Durante su participación en el panel sobre Fiscalización de las campañas políticas (retos y plazos después de la jornada electoral), el consejero Ciro Murayama señaló que el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) permanece abierto para que los aspirantes a puestos de elección popular puedan registrar en tiempo y forma los ingresos y gastos de sus campañas.

"Estamos a unas horas de que venza el plazo legal para que todos los candidatos y candidatas que han competido por algún cargo de elección popular en el país, presenten su informe final de ingresos y gastos de campaña", mencionó.

Los partidos políticos y sus candidatos cuentan hasta con tres días después de realizar algún ingreso o gasto en su campaña, para reportarlo a la autoridad electoral, con el objetivo de que el INE pueda cruzar esos datos con los hallazgos obtenidos de las auditorías y el trabajo de campo que realiza.

"¿Qué quiere decir que encontremos un gasto que no nos reportaron? Que hay una omisión, que hay una falta, pero si no nos están informando de un gasto quiere decir que también están ocultando sus ingresos, lo cual es grave porque en México los partidos políticos tienen que decir de dónde y de quién recibieron cada centavo, cada peso que usan en sus actividades políticas", indicó Murayama.

Dio a conocer que en el actual proceso electoral participan 2 mil 237 candidaturas federales a las que la autoridad electoral les da seguimiento y 27 mil 345 candidaturas locales, lo que significa un trabajo de fiscalización ocho veces mayor al que se realizó en las elecciones de 2012.

"De éstos prácticamente 30 mil candidatos, había 3 mil 901 que no habían reportado ninguna operación en el SIF, es decir, que han sido totalmente omisos en su obligación de rendir cuentas, esto representa el 13%", destacó.

Morena es el partido que cuenta con el mayor número de aspirantes que no han hecho registro alguno de ingresos y gastos de campaña, con 425; el Partido Encuentro Solidario, tiene 350; el PT, 242; PRD, 232; PRI, 189; PAN, 189; MC, 145; Redes Sociales Progresistas, 80; Fuerza por México, 39; Coaliciones Locales, 66; partidos locales, 1944.

La consejera Adriana Favela detalló que las tareas de fiscalización que realiza el INE, de candidatos y partidos políticos, no se puede llevar a cabalidad si no se cuenta con la información que se solicita a las autoridades financieras del país.

La información compartida por las instituciones federales con las autoridades electorales es relevante, aseguró, porque permite definir con claridad el origen y destino de los recursos que se utilizan en el marco de las campañas electorales y garantizar que éstas no hayan rebasado los topes máximos de gasto permitidos.

"Si la candidatura ganadora llega a rebasar el tope de gastos de campaña en un cinco por ciento, y además la diferencia entre el primer lugar de votación y el segundo es menor al cinco por ciento entonces eso podría traer como consecuencia la nulidad de la elección, que en su caso la decretaría el Tribunal Electoral", expresó.

La consejera Favela señaló que el INE utiliza para la fiscalización la información que le brindan los partidos y candidatos sobre sus ingresos y gastos, pero también realiza el cruce de información con los datos propios con que cuenta, así como aquellos que le facilitan otras instancias de gobierno.

"No nos quedamos con lo que nos digan los partidos políticos en sus informes, sino que también verificamos con las autoridades de distintos ámbitos, también tenemos un sistema para ver los promocionales, se hacen recorridos por las calles para ver desde bardas que se están pintando en favor de un partido político en específico, entre otras circunstancias", aclaró.

Recordó que el INE va a fiscalizar todas las campañas electorales del país incluidas las de índole federal y local y presentará un dictamen el 22 de julio, con lo que "son escasos días, son 46 días después de la Jornada Electoral cuando el área correspondiente tiene que hacer todo este trabajo", apuntó.

Por su parte, la titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, Jacqueline Vargas, explicó que, con motivo de las precampañas y apoyo ciudadano, el INE registró un total de 98.8 millones de pesos de ingresos y 96.44 millones de pesos de gastos, con un total de informes de más de 13 mil y se reportaron 2 mil 844 cuentas bancarias; 2 mil 129 casas de campaña y 22 mil 424 eventos realizados.

Los gastos más importantes que se detectaron en el periodo de precampaña y apoyo ciudadano, dijo, fueron los relacionados con propaganda, de los cuales el primer lugar lo ocupó propaganda en vía pública; el segundo, propaganda en Internet; y el tercero propaganda genérica y utilitaria.

Derivado de las revisiones de los informes de precampaña y apoyo ciudadano se impusieron diversas sanciones por violaciones a la ley en materia electoral como la omisión de presentar el informe de precampaña o apoyo ciudadano.

"Como ustedes recordarán, hubo un conjunto muy pequeño de aproximadamente 40 personas que perdieron su registro en esta etapa por no haber presentado sus informes oportunamente. Les decía yo, 40 ciudadanos de un total que presentaron informes de más de siete mil, entonces, fue una proporción muy, muy pequeña en realidad, pero se aplicó esa sanción máxima por no haber presentado el informe oportunamente", concluyó.