Verdad y justicia exigen en la FIL, mamás de víctimas de feminicidios

GUADALAJARA, Jal., diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Entre libros, entre escritores y editores, entre lecturas y lectores, más de dos decenas de siluetas de mujeres en color rojo y morado, sin rostro pero con nombres como Maira Fernanda, Lupita Bastida, Fátima Varinia, Gaby Ramos, Victoria Guadalupe y Maicha Pamela, con la edad y el lugar donde fueron asesinadas, recorrieron los pasillos y se instalaron en las escalinatas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, solicitando empatía y la solidaridad, para exigir justicia y verdad.

"Caminamos por lugares como el Festival Internacional de Cine de Morelia, como el Festival Cervantino, de Guanajuato, como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, nosotros venimos a tratar de sensibilizar a quienes se dedican a la cultura y a las artes a que nos ayuden a trascender, solamente eso", dijo una de las mamás de víctimas de feminicidios, quienes hoy entraron a la FIL con su exigencia de justicia.

Provenientes del Estado de México, de la Ciudad de México, de Monterrey, de Coahuila, de Michoacán, de Guanajuato, de San Luis Potosí, las mamás, papás y familiares de víctimas de feminicidios, hicieron su protesta pacífica cuyo único fin es sensibilizar, caminar, "No tenemos apoyos ni de instituciones ni de colectivos ni de nadie".

"Somos mamás de víctimas de feminicidios. Están aquí la familia de Lupita Bastida, la familia de Maicha Pamela, la familia de Zerimar Sotoa Azua de Coahuila, los papas de Fátima Varinia Quintana; nosotros solo somos mamás", dijo una de las mujeres que caminaron cargando sus siluetas entre pasillos y andadores de la feria, las mismas que instalaron sus siluetas en las escalinatas de la zona de lectura.

"Lamentablemente el gobierno no trabaja como debería trabajar y por eso no llegamos a la justicia y a la verdad, que es lo único que buscamos nosotros como familiares de víctimas de feminicidio; es lo único que buscamos, verdad y justicia", dijo la mamá de una de las víctimas.

Agregó que ellos sólo quieren visibilizar a través de la memoria y en varias ocasiones han instalado memoriales para sus hijas en distintos estados. "No tenemos ninguna intención de hacer ningún colectivo u organización, solo caminamos así, toda nuestra exigencia es pacíficamente para que empaticen con nosotras", señaló.