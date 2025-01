Conflicto en Viaje Compartido con BlaBlaCar

Con el propósito de ahorrar y viajar en comunidad de forma segura y sustentable, BlaBlacar se posicionó desde el 2015 como una valiente alternativa de transporte entre los usuarios de la periferia de la CDMX y otros estados para viajar largas distancias a un precio mucho menor que el de los taxis por aplicación.

Los viajes compartidos que se ofertan a través de la red social que enlaza a los usuarios que comparten destinos y horarios similares, no siempre resulta en buenos acuerdos, pues recientemente se viralizó el video de la discusión de una usuaria de BlaBlaCar con el conductor del viaje.

Supuestamente el conductor ofertó un viaje a la CDMX con destino a General Anaya, por lo que una usuaria acordó darle $400 pesos por el viaje a cambio de llevarla a la ciudad.

La usuaria comenzó a grabar al conductor en cuanto se percató que al pasar la caseta y llegar a la ciudad, tomó un rumbo distinto, lejos de General Anaya y al preguntarle, éste le mencionó que la llevaría a Observatorio.

"En la aplicación decía metro General Anaya y me dice que no te da tiempo, que así es esto, entonces págame mi dinero si me vas a dejar en donde tú quieres"; ante el reclamo, la respuesta del conductor fue tajante, al mencionar "así es esto, no es Uber y no te voy a dar el dinero si ya estamos en CDMX".

"Te voy a dejar ahí, si quieres, si no aquí te dejo", añadió.

El altercado se viralizó rápidamente, provocando todo tipo de respuestas entre los usuarios de ´X´, quienes defendieron ambas partes, además de pedir que se regule la aplicación que ofrece "rides" sin tarifa fija entre personas con la misma ruta.

"Primero que nada hay que entender que no es UBER, es una app donde entre todos se cooperan para pagar la gas y las casetas, y aunque la app te marque un destino final ese destino no es el exacto, mientras te deje en el estado o ciudad que quieres viajar ese es tu destino".

"Culpa de ella. No está pagando un servicio. En un sistema de cooperación, ella tuvo que haber confirmado antes los puntos de salida y llegada con el conductor. La app no siempre es precisa. No es un Uber".

"Nunca entenderé a quienes usan esa aplicación. Creo que es incluso muy peligroso".

"Blablacar es un "Ride" que dan los conductores, ellos van para allá, y si al chavo le cambió su agenda o pasó algo y no puede dejarla en el destino que registró, pues ni pedo, bájese señora, ya la dejó más cerca".

"Es insegura esa opción de movilidad".

"Yo he usado Bla Bla Car y todo súper bien!! Ni Siquiera es como que pagues un pasaje, pagas como la gas o las casetas!!"

"Siento que esa tipa está confundiendo un ride con un servicio de Uber".