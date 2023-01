Vicente Fox pide el polígrafo para AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 3 (EL UNIVERSAL).- El expresidente Vicente Fox Quesada pidió que al presidente Andrés Manuel López Obrador le sea aplicado el detector de mentiras.

A través de redes sociales, el expresidente de México escribió: "El polígrafo a López!!".

En su cuenta de Twitter, Vicente Fox retomó una nota de EL UNIVERSAL y señaló que el presidente López Obrador triplica a Trump en mentiras, alcanzando más de 101 mil dichos falsos.

Fox Quesada consideró que los seis años de gobierno de López Obrador están perdidos, pues todo lo que prometió fue un fracaso.

---AMLO miente más que Trump

Un estudio hecho por SPIN-Taller de Comunicación Política halló que en mil mañaneras en cuatro años, el presidente López Obrador ha dicho 101 mil 155 mentiras, mientras que en el mismo lapso que Donald Trump, quien acumuló 30 mil 573 afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar, según encontró el periódico "The New York Times".

SPIN-Taller de Comunicación Política, dirigido por Luis Estrada, encontró que en cada una de sus conferencias matutinas en Palacio Nacional, López Obrador realiza, en promedio, 103 mentiras.

"De acuerdo con 'The Washington Post', en cuatro años de gobierno, en todos sus eventos, todas sus apariciones públicas y todos sus tweets, el presidente Trump acumuló 30 mil 573 afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar. Es decir, en el mismo periodo de tiempo de gobierno, el Mandatario mexicano triplicó el número de afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar de Trump".

El informe de SPIN señala que por error, desconocimiento o dolo el presidente Andrés Manuel López Obrador ha incurrido varias veces en afirmaciones falsas.