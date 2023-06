Víctima de lipoescultura busca evitar que doctor siga operando

XALAPA, Ver., junio 14 (EL UNIVERSAL).- La veracruzana Estephany Sahory, quien resultó seriamente afectada de su salud durante una lipoescultura con transferencia de grasa a muslos, emprendió una lucha legal para impedir que el médico general con maestría en estética que la atendió siga operando y afectando a más mujeres.



La víctima denunció que el doctor Rodolfo "N" ofrece sus servicios como cirujano plástico en el puerto de Veracruz, por lo que en julio del 2021 pagó 120 mil pesos para le realizara una cirugía de lipoescultura con transferencia de grasa a glúteos, pero causó daños a su salud y estuvo a punto de perder la vida.



"Es médico general y tiene una maestría en medicina estética, él no puede operar, él tiene una cédula en medicina general, y para intervenir en una cirugía necesitas tener una especialidad y estar integrado en el Conacem", alertó.



Bacteria la afectó y casi muere

Sahory recordó que la negligencia médica fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado, por el presunto delito de lesiones y usurpación de profesión en contra del médico general.



Recordó que acudió a realizarse la cirugía con Rodolfo "N", porque otras mujeres se habían realizado lipoescultura, con buenas recomendaciones.



"Me dejé llevar por las chicas más conocidas de Xalapa que lo mencionaban diciendo que era un buen doctor; no pensé que me fuera a pasar algo, cometí el error de ponerme en sus manos al igual que otras chicas que se han operado con él", dijo.



Tras la operación tuvo un ataque de una bacteria, por la cual estuvo a punto de perder las piernas y la vida, lo que generó gastos de aproximadamente 400 mil pesos. En año y medio ha sido sometida a seis cirugías para poder recuperar salud.



"Seis veces entré a quirófano para que me hicieran lavados quirúrgicos. A parte con una radióloga me atendió cuatro veces para que me hiciera extracción; en el quirófano me abrían las heridas con bisturí para extraer la pus, me dejaba abierto, sólo dejaban parches de plata para que no se extendiera más porque ya había llegado la infección al músculo" informó.



Además se someterá a una reconstrucción, pues cuenta con 22 cicatrices en el glúteo derecho y cinco en el izquierdo.



Llamó a las familias y mujeres en general a tener cuidado porque el médico continua con su labor en un consultorio en el puerto de Veracruz.



Doctor sin cédula

El abogado penalista, Erick Hoyos Aponte de la Luna, representante legal de la paciente explico que tras el caso, hicieron una investigación de los estudios cursados por el acusado Rodolfo N en la Comisión Nacional de Especialidades Médicas (CONACEM), donde detectaron que carece de cédula profesional y sólo tiene el título de médico general con una maestría en estética.



Explicó que el delito de negligencia médica no existe en el código penal, pero la ley si ampara a las víctimas, por tal motivo fue denunciado por los presuntos delitos de lesiones, producto de una negligencia médica.



"Es un tema de salud pública, actos de investigación nos han llevado a decir que la negligencia del médico es reincidente, es habitual, continúa operando a otras mujeres", indicó.