Víctimas rechazan ley de la FGR aprobada en el Senado

Familiares de personas desaparecidas volvieron a mostrar su rechazo contra la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) que fue aprobada ayer en el Senado de la República y que ahora será discutida en la Cámara de Diputados.

A través de un comunicado de prensa, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, del que forman parte 74 colectivos, mostró su preocupación por al menos cinco aspectos de la nueva ley de la fiscalía, la cual también ha sido criticada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana.

En primera instancia, los familiares de víctimas señalaron que la participación de la FGR en sistemas colegiados —como el Sistema Nacional de Búsqueda— sigue siendo ambigua porque está sujeta a la interpretación de la autonomía de la fiscalía.

También se restringe la participación de las víctimas en la planeación de la investigación, no se les informará sobre actos de investigación previstos y programados, y las familias no van a poder presentar peritajes independientes en cualquier caso.

Respecto a los servicios periciales, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos dijo que quedarán expuestos a presiones indebidas del Ministerio Público al emitir sus opiniones.

Asimismo, se otorgan facultades a la Guardia Nacional como auxiliar del Ministerio Público, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sigue analizando la constitucionalidad de esta situación.

Por último, se eliminan mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en la designación de los titulares de las fiscalías especializadas.

"En suma, la legislación aprobada por el Senado de la República no es, de ninguna manera, un logro ni un avance para nuestros derechos", señalaron los colectivos de familiares de víctimas en su pronunciamiento.

Al mismo tiempo hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para que convoque a un parlamento abierto, donde la sociedad civil, académicos y expertos puedan brindar su opinión sobre esta legislación.

"Mantenemos nuestra exigencia de Parlamento Abierto para que las y los Diputados habiliten el proceso de discusión abierta, sustantiva y profunda que la justicia en nuestro país merece, que escuche de forma genuina y comprometida a las víctimas y a la sociedad", concluyó el Movimiento por Nuestros Desaparecidos.

De esta manera, las críticas hacia la Ley de la FGR continúan, a pesar de que senadores de distintos partidos políticos presumieron que se le hicieron varios cambios a este marco normativo para garantizar los derechos de las víctimas y sus familias.