Video | Tren embiste a un autobús en Atlacomulco; 8 muertos

Un autobús de pasajeros de la línea Herradura de Plata intentó ganarle el paso al tren y fue embestido y arrastrado varios metros en el municipio de Atlacomulco.

El accidente se registró en la carretera Maravatío-Atlacomulco, a la altura de la zona industrial.

Al lugar llegaron los cuerpos de emergencia estatales y municipales, incluyendo personal de Protección Civil para atender a las víctimas.

De forma preliminar, se reportan al menos 45 personas lesionadas y ocho personas fallecidas.

#Atlacomulco | Así fue el momento en el que un autobús de pasajeros fue embestido y arrollado por el tren en la carretera Federal Atlacomulco–El Oro a la altura de la zona industrial.



Especial#ElUniversalEdomex pic.twitter.com/cYRLW9tkx2 — El Universal Estado de México (@Univ_Edomex) September 8, 2025

El sistema de vigilancia C5 del Estado de México informó que la circulación está cerrada en ambos sentidos para permitir el acceso y las labores de los servicios de emergencia.Se presume que elviajaba con una gran cantidad de pasajeros, por lo que el número de afectados podría aumentar.





