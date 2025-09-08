logo pulso
Video | Tren embiste a un autobús en Atlacomulco; 8 muertos

Al lugar llegaron los cuerpos de emergencia estatales y municipales

Por El Universal

Septiembre 08, 2025 09:45 a.m.
Un autobús de pasajeros de la línea Herradura de Plata intentó ganarle el paso al tren y fue embestido y arrastrado varios metros en el municipio de Atlacomulco.
El accidente se registró en la carretera Maravatío-Atlacomulco, a la altura de la zona industrial.
Al lugar llegaron los cuerpos de emergencia estatales y municipales, incluyendo personal de Protección Civil para atender a las víctimas.
De forma preliminar, se reportan al menos 45 personas lesionadas y ocho personas fallecidas.


El sistema de vigilancia C5 del Estado de México informó que la circulación está cerrada en ambos sentidos para permitir el acceso y las labores de los servicios de emergencia.
Se presume que el autobús viajaba con una gran cantidad de pasajeros, por lo que el número de afectados podría aumentar.



