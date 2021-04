VIDEO: Abuelito le canta las mañanitas a su nieto desde frontera México-EU

A través de la plataforma YouTube circula un video donde un abuelito le canta las mañanitas a su nieto desde Eagle Pass, Texas, mientras su nieto Santiago lo escucha del otro lado del Río Bravo, en Piedras Negras, Coahuila.

El video recientemente subido a la plataforma por el usuario Pedro Ramírez Vaca, apenas tiene cerca de dos mil vistas, pero comienza a viralizarse.

En la descripción, Pedro Ramírez Vaca refiere que es el señor Isidro González el que le canta las mañanitas a su nieto Santi desde el límite de Estados Unidos a México en el Río Bravo.

El video, tomado aparentemente desde el Paseo del Río, entre el Puente I y el II, en Piedras Negras, muestra al niño Santi recibir atento las mañanitas desde el otro lado.

Con micrófono, teclado y bocinas en Eagle Pass, el abuelo pregunta por su nieto. "Santiago, ¿dónde estás?, levanta la mano" y el video muestra a Santi. "I love you. Te amo mucho", se alcanza a escuchar que grita el abuelo y el nieto contesta que él también. "Felicidades, Santiago. Está cumpliendo 4 añitos", dice el abuelo y comienzan las mañanitas.

El gobierno de Estados Unidos ha limitado los cruces fronterizos por tierra con México a causa de la pandemia por Covid-19, por lo que muchas familias residentes en Piedras Negras o Eagle Pass, no han podido verse.

Pero eso no fue impedimento para el abuelo de Santiago de acercarse lo más posible al río, para cantarle las mañanitas y desearle feliz cumpleaños a su nieto.