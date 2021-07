Video evidencia corrupción e impunidad de familia presidencial: PAN

El nuevo video que expone a Martín López Obrador recibiendo 150 mil pesos que serían entregados al hoy Presidente de la República evidencia la corrupción y el manejo de recursos millonarios que no fueron reportados al Instituto Nacional Electoral (INE) y que al parecer son una práctica común en el clan presidencial para allegarse de recursos de dudosa procedencia, aseveró la senadora Alejandra Reynoso, del Partido Acción Nacional (PAN).

La legisladora panista dijo los hermanos de López Obrador se han convertido en sus mejores recaudadores de dinero del cual no se aclara el origen y se busca desviar la atención diciendo que son donaciones del pueblo o préstamos personales de David León, entonces asesor del gobierno de Chiapas.

"Lo más grave es la respuesta del presidente López Obrador quien sólo el discurso dice estar comprometido con la transparencia y el combate a la corrupción, pero cuando se exhibe a su familia llenándose los bolsillos con dinero ajeno, entonces dice que hay campaña de los medios en su contra", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Consideró una total incongruencia del titular del Ejecutivo Federal que en lugar de ordenar una investigación a la Fiscalía General de la República, inicia una campaña en contra de los medios y periodistas que publicaron el video donde su hermano Martín incluso señala que el dinero será para el propio Andrés Manuel.

La legisladora dijo que el presidente López Obrador minimiza estos evidentes casos de corrupción y lo "peor del caso es que la Fiscalía General de la República, como el caso de Pío, no investigará nada y quedará en la impunidad".

Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila salió en defensa del presidente López Obrador ante este nuevo video escándalo que involucra a otro de sus hermanos, pero dijo que el caso se debe investigar.

"La guerra sucia dejó de ser sólo electoral y se usa también para atacar y desgastar. Hace 23 años que acompaño al presidente López Obrador y lo sostengo: es un hombre auténtico y honesto, que continuará en su lucha contra la corrupción. Todo acto indebido se debe investigar", publicó en Tuit en sus redes sociales.