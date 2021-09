VIDEO: Joven casi sale volando de un juego mecánico en feria de Puebla; lo clausuran

A través de redes sociales se volvió viral la denuncia de falta de medidas de seguridad en un juego mecánico en la feria de San Pedro Cholula, Puebla.

En Facebook, una joven compartió que estuvo a punto de caer la tarde del pasado jueves, por lo que solicitó la revisión de los juegos por parte de Protección Civil.

"Buenas noches a todos, necesito que me ayuden a difundir, el día de hoy fui a la feria de San Pedro Cholula y los juegos NO cuentan con las medidas de seguridad necesarias, gracias a que mi novio me sostuvo con su brazo, y yo me aferré al chaleco del juego, no terminó en una tragedia, intentamos gritar para que pararan el juego y no recibimos ayuda de nadie", expuso la mujer.

Cabe destacar que, cuando se dirigieron a quejare con los encargados por las fallas de la atracción mecánica, ellos culparon a la joven por lo ocurrido.

Una joven denunció la falta de medidas de seguridad en un juego mecánico de la feria de San Pedro #Cholula, del que estuvo a punto de caer, la tarde del jueves. Solicitó una revisión por parte de Protección Civil. pic.twitter.com/cVFQwm9dAW — La Página Negra (@LaPaginaNegraMX) September 10, 2021



"Además, los señores encargados del juego me dijeron que no me quejara, que me pasó porque estaba muy ´flaca´, adjunto fotos, urge revisión de Protección Civil", dijo.

En un video, puede apreciarse lo peligroso que resulta este aparato, colocado como parte de los festejos por la tradicional Feria de San Pedro Cholula.

Desde ayer en la noche, personal de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula inhabilitó el juego mecánico para evitar algún accidente. A esto se agrega la ola de críticas en contra del Presidente Municipal, Luis Alberto Arriaga Lila, por permitir la instalación de atracciones en medio de la pandemia del coronavirus.

Con información de Periódico Central