VIDEO: La transformación avanza y se hace más en beneficio del pueblo: AMLO

"Hoy puedo sostener con hechos y en honor a la verdad que hemos avanzado en nuestro objetivo de transformar a México", dijo este martes Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, durante su Informe de 2 Años de Gobierno. En el camino a la Presidencia, expuso, nos dimos cuenta que la convicción era terminar con la corrupción y poner por delante la honradez del pueblo de México.

Desde Palacio Nacional, acompañado por integrantes de su Gabinete, el Primer Mandatario expuso que hace dos años prometió no mentir, no robar y no traicionar, y dar cumplimiento a 100 compromisos básicos.

Para ello, expuso, dio inicio una serie de reformas que van desde el castigo al fraude electoral, el fin de la condonación de impuestos y quitar el fuero a los presidentes.

En el Informe, en el que también estuvieron representantes de los poderes Legislativo y Judicial, el Jefe del Ejecutivo mexicano, dijo que la austeridad y la cancelación de fideicomisos y fondos que se usaban para unos cuantos, así como gobernar sin lujos, ha permitido financiar programas sociales para los más pobres y marginados.

El Presidente hizo una relatoría de sus principales logros laborales en ciudades y comunidades, particularmente en términos de apoyos, salarios, servicios y promoción cultural.

Por mandato popular, recordó, se canceló el Aeropuerto de Texcoco y se construye el Aeropuerto Felipe Ángeles; se construye el Tren Maya y el desarrollo del Istmo de Tehuantepec; se apoyó la mejora fiscal de las fronteras norte y sur; se rescató a Pemex, que estaba al borde de la extinción, y en 2023 se dejarán de importar gasolinas.

López Obrador destacó que en estos dos primeros años, la corrupción, el robo de combustibles y el fraude electoral e convirtieron en delitos graves. Además, destacó la creación de la Guardia Nacional, la cancelación de la condonación de impuesto, la eliminación del fuero presidencial y el impulso a las consultas populares.

Agregó que su política de austeridad ha permitido el ahorro de un billón 300 mil pesos en compras y contratos. López Obrador destacó que esta política les ha permitido liberar más presupuesto "en beneficio del pueblo"; en este sentido, dijo que por ello no se han incrementado impuestos, sino apoyar a los más pobres.

"De inmediato comenzamos a combatir la corrupción y a poner en práctica una política de austeridad republicana. Hemos ahorrado en dos años 1 billón 300 mil millones de pesos en compras y contratos", dijo López Obrador en el informe sobre sus dos años de Gobierno.

En el tema de la pandemia, el Presidente López Obrador destacó el daño económico y de salud en el país que, afirmó, ha sido un proceso doloroso. A pesar de heredar un sistema de salud en ruinas, "minado por la corrupción", se reconvirtieron cientos de hospitales en todo el país, se pusieron miles de camas a disposición de enfermos y se contrataron también a miles de médicos.

El Jefe del Ejecutivo federal añadió que, gracias al esfuerzo de médicos y enfermeras y de todos los trabajadores de la salud, México ha podido salvar miles de vidas, aunque reconoció que esta terrible enfermedad ha causado la muerte de más de 100 mil personas. "Nunca dejaremos de darle el pésame a las familias y a los amigos", destacó.

El Presidente dio cifras sobre la marcha de la economía e hizo una mención especial a los paisanos que no han parado de enviar remesas a sus familias. "Se puede considerar un milagro social", expuso López Obrador.

También destacó que, a pesar de la crisis sanitaria, en los dos años de su Gobierno la moneda mexicana no se ha depreciado y los ingresos se han reducido apenas 3 por ciento.

SEGURIDAD

En cuanto a la inseguridad, el Presidente reconoció que aún falta mucho para pacificar al país, pero ya se revirtió la tendencia a la alza en las cifras de homicidio y, afirmó, se está atacando el delito al mismo tiempo que se combate la corrupción.

En el combate a las organizaciones delictivas se respetan los derechos humanos, destacó. Nos mueve una convicción de justicia, no de exterminio, y en el restablecimiento de la seguridad priorizamos el respeto a la vida, planteó.

La Guardia Nacional ha resultado de gran apoyo, dijo. Ya es una institución con 98 mil elementos entrenados. Además se han terminado 87 cuárteles y están en construcción 85 más.

Reconozco y agradezco el respaldo incondicional de los soldados y los marinos de México, expresó. Nos han ayudado no sólo en el combate al crimen, sino contra la pandemia y otras calamidades, destacó.

Previamente, el mandatario mexicano rindió un minuto de silencio en memorias de las más de 100 mil personas que han fallecido por la COVID-19 en el país.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su segundo año de Gobierno con 38 de sus compromisos cumplidos de los 100 que anunció el 1 de diciembre de 2018 en el Zócalo de la Ciudad de México. De esa lista, además, 10 están como no cumplidos, 23 mantienen en proceso y 29 no tienen elementos para evaluarse, de acuerdo con una revisión realizada por SinEmbargo.

Con más de 500 ruedas de prensa a sus espaldas y una elevada popularidad, Andrés Manuel López Obrador cumple este martes dos años como Presidente de México sin haber logrado atajar la crisis de violencia del país ni recuperar la débil economía nacional, que se ha desplomado todavía más por la pandemia.

Sus conferencias de prensa diarias a las siete de la mañana, las críticas a la prensa y al legado de "los Gobiernos neoliberales", y anuncios sorprendentes como la rifa del avión presidencial -que finalmente fue simbólica- le funcionan.

- Con información de Daniela Barragán y Agencias.