VIDEO| México suma 1 millón 107 mil 071 casos y 105 mil 655 defunciones por COVID-19

El Gobierno mexicano informó este domingo de un total de 105.655 muertes y 1.107.071 contagios de covid-19, al sumar 196 nuevos decesos y 6.388 casos en la última jornada, además de reconocer un exceso de mortalidad de 38 % en lo que va del año.

Al presentar el informe técnico diario, la Secretaría de Salud (SSa) reportó que del 1 enero al 24 de octubre se han registrado 794.944 muertes por todas las causas frente a las 576.955 defunciones esperadas con base en el promedio de los últimos cinco años.

De este exceso de 217.989 muertes, el 72 % o 155.990 podrían ser atribuibles a la covid-19, reconoció Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece).

"De alguna forma pueden ser, pero no está confirmado, atribuibles a la covid en esta forma preliminar de análisis; la confirmación de esto es un proceso que puede tomar tiempo, la dictaminación de estas muertes es un proceso que va, que avanza", indicó el funcionario.

Con estas cifras, México es el undécimo país con más casos acumulados y el cuarto con más muertes absolutas por el nuevo coronavirus, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

Asimismo, México tiene casi 820 muertes de covid-19 por cada millón de habitantes, lo que lo coloca como el octavo país con más decesos en proporción a su población.

La covid-19 podría convertirse en la segunda causa de muerte al superar a la diabetes, que el año pasado provocó la muerte de 104.354 mexicanos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que todavía tiene pendiente actualizar las cifras de 2020.

Por otro lado, la Secretaría de Salud registró una ocupación del 38 % de camas de hospitalización general a nivel nacional, con el norteño estado de Durango por encima del nivel de riesgo de 70 %.

Ciudad de México, Nuevo León y Coahuila tienen más del 60 % de ocupación.

La utilización de camas intensivas o con ventiladores es de 32 % a nivel nacional, con Ciudad de México a la cabeza con 61 % de ocupación.

López Ridaura reiteró que ocho de los 32 estados presentan un repunte de contagios: Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Querétaro, Nuevo León y Zacatecas.

Pese al panorama, previo al informe técnico, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gobierno de México procuró que "nadie se quedara sin atención médica, sin una cama, sin un ventilador o médico".

"No se permitió que sucediera lo que desgraciadamente pasó en países europeos, incluso en Nueva York, donde fueron rebasados y los enfermos no podían ser atendidos porque no había camas, no había posibilidad de atenderlos en los hospitales, en nuestro país nadie se ha quedado sin la posibilidad de ser atendido", aseguró. EFE

