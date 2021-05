VIDEO: Mujeres piden ayuda para encontrar a menor desaparecido tras colapso en Metro

Dos mujeres acudieron la mañana de este martes a la zona donde colapsó una de las estructuras de la Línea 12 del Metro, en la alcaldía Tláhuac, en busca de un mejor que viajaba en este transporte en el momento del accidente y que hoy se encuentra desaparecido.

Las familiares irrumpieron en una conferencia de prensa que realizaban diputados del Partido Acción Nacional (PAN), encabezados por el legislador Federico Döring. Ahí denunciaron que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México les han proporcionado reportes contradictorios sobre su paradero.

Giovanni Hernández Tapia, de 12 años, es el nombre del menor quien se encuentra desaparecido desde anoche. Las mujeres denunciaron que no les han dado informes del menor de 12 años, quien al momento del accidente iba junto con su papá, quien se encuentra grave en un hospital de la Ciudad de México.

"No es posible que el Gobierno diga ahorita que no hay responsables, el Metro no se construyó solo, esa falla ya la tenían desde hace tiempo y nadie hizo nada. Pedí en Locatel la lista de muertos y tampoco me la quieren dar, ¿de qué se trata? Yo quiero saber si mi hijo está vivo o muerto", denunció la madre del menor ante los medios.

Ante los reclamos de las mujeres, los diputados panistas les propusieron acompañarlas y exigir a la Fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum para conocer en dónde se encuentra su familiar.

Luego de que la noche del lunes se registrara el derrumbe de una de las estructuras del tramo de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México generando el desplome de uno de los trenes que circulaba proveniente de la Estación Olivo, los heridos fueron trasladados a los hospitales Belisario Domínguez, ISSSTE, Magdalena de las Salinas, General Balbuena y Xoco.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó esta mañana durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador que a lo largo de las últimas horas la lista de lesionados trasladados a esos hospitales se ha ido actualizando constantemente.

Para consultar la lista minuto a minuto la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (@FiscaliaCDMX) se encuentra proporcionando los datos.

Sheinbaum explicó que hasta el momento la cifra es de 23 muertos y 79 hospitalizados, el mismo dato que se dio a conocer hace unas horas.

De los 23 fallecidos, dos perdieron la vida en hospitales. Cuatro de los fallecidos todavía siguen dentro del tren desplomado por las dificultades de rescatar los cadáveres.

De entre los hospitalizados, hay 19 mujeres y 60 hombres. Tres son menores de edad y tres adultos mayores.

Un lesionado no ha sido trasladado

Cinco horas y media han esperado los familiares de Daniel afuera del hospital Belisario Domínguez en Iztapalapa para que trasladen al joven a Xoco para su intervención rápida, sin embargo, las autoridades no han mandado ambulancias.

El joven de 28 años subió a la estación Tezonco, una antes de Los Olivos, lugar en donde le tocó el colapso de la Línea 12. La gravedad en la que se encuentra el joven amerita un traslado al hospital Xoco.

Desde las 04:00 de la madrugada en el nosocomio les dijeron a sus familiares que ya harían el traslado, pero hasta las 10:00 am, no se ha concretado por falta de ambulancias.

"Ellos (autoridades) saben quienes son los responsables. Ojalá esta madre ya no sirva porque no es el primer percance qué pasa, uno que vive por aquí ha visto mucho.

"Cuando le van a poner un alto (a la Línea 12). Ahora que están esperando, ¿a que mi sobrino fallezca?", dijo la tía de Daniel, quien prefirió dar el nombre de su sobrino para que arriben ambulancias al hospital Belisario Domínguez.

Las horas han sido largas, si no es porque una señora encontró el celular de Daniel, sus familiares no se hubieran enterado de que se encontraba en el tren que cayó con el tramo de vía en la estación Olivos.