Video: Periodistas en la mañanera guardan minuto de silencio

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles al finalizar la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador se guardó un minuto de silencio en recuerdo a los reporteros asesinados en México, que este año suma cinco.

Esto tras las protestas que llevaron a cabo ayer reporteros y periodistas de la Cámara de Diputados y Senado para exigir justicia por los periodistas asesinados en el país.

A las 08:52 horas, un reportero pidió permanecer un momento en el salón Tesorería para guarda un minuto de silencio por los compañeros que han perdido la vida.

Casi al final, Rodolfo Montes, reportero independiente -quien minutos antes le había comentado al presidente que no plantearía preguntas en solidaridad y en protestas por los periodistas asesinados - gritó: "¡Nos queremos vivos!".

Este martes, en dos diferentes momentos, periodistas de diversos medios de comunicación protestaron tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República por los recientes asesinatos de comunicadores en el país y por las agresiones verbales en su contra por parte de legisladores de Morena.

En el pleno de San Lázaro, los periodistas que cubren la Cámara de Diputados interrumpieron la sesión ordinaria de ayer para exigir libertad de prensa.

Durante el debate de una iniciativa para que los partidos políticos puedan devolver sus prerrogativas en cualquier momento, las y los comunicadores dieron la espalda al pleno con el puño arriba, y gritaron: "¡Nos queremos vivos!, ¡nos queremos vivos!".

En la Cámara Alta, medio centenar de periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos que cubren el Senado de la República dejaron sin quórum una conferencia de prensa convocada por la bancada de Morena, en la que se presentaría un comunicado que ya había sido difundido la noche anterior.

Los periodistas optaron por no asistir a la rueda de prensa al considerar que la información en la que se acusa de mercenarios a quienes se oponen al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador era reiterativa. Pero también por el maltrato verbal de algunos senadores, como Antares Vázquez, en contra del gremio periodístico, y por el desdén del partido oficialista ante los asesinatos de comunicadores.

Sin ningún representante de los medios, por primera vez en la historia del Senado y encabezados por el vocero de la bancada, César Cravioto, una veintena de morenistas acudieron a la conferencia en el Patio del Federalismo. El coordinador, Ricardo Monreal, no asistió.