VIDEO: ¿Podrán faltar el día del hombre para echar desmadre?: profesor de la UP; lo exhiben y renuncia

Un profesor de la Universidad Panamericana (UP) dijo que "es discriminatorio" que las mujeres puedan ausentarse de clases un día después de la marcha del 8 de marzo, mientras que los hombres sí deben asistir a clases, "incluso en el Día del Hombre".

Alfonso Gómez Portugal Aguirre, licenciado en Derecho que imparte clases en la institución, fue quien comentó con sus estudiantes varones que era excluyente e injusto que las compañeras no asistieran a clases el 9 de marzo, como parte del paro nacional "Un Día Sin Mujeres", pues consideró que sólo "se van a echar desmadre".

El profesor de la UP estaba a punto de encargar una tarea a los alumnos, a quienes primero pidió que compartieran el encargo con las mujeres de la clase, pero comenzó a decir que no debería ocurrir el paro de mujeres y que además no se les marque una falta, sino que "se les está dando el día".

"Voy a hacer una pregunta bastante justa, equitativa y constitucional. ¿Cuándo es el día de los hombres? ¿Cuándo ustedes tienen derecho a faltar sin que se les ponga falta? Yo desconozco. ¿Dónde está la equidad de eso? Y no estoy siendo sarcástico, esto lo acabo de comentar en un foro de alto nivel", dijo durante su clase virtual.

Dos alumnos contestaron ante sus cuestionamientos, uno de ellos le señaló que internacionalmente el Día del Hombre es el 19 de noviembre.

"¿Y nos van a dar chance ese día de faltar, echar desmadre, vomitar y ponernos briagos?", agregó el académico, por lo que el alumno le contestó que definitivamente eso no sucederá. "Entonces, ¿por qué pueden faltar?", prosiguió el profesor Portugal Aguirre.

"A mí me parece esto discriminatorio, nos están viendo como gatos de bajo pelaje, ¿no? Entonces no les pasen la tarea para que no la hagan", comentó antes de dictar cuál era la tarea.

En una segunda grabación, cuando está por despedir su clase, el también notario de la Ciudad de México expresó que a raíz de la ausencia de las mujeres, podía decir "pendejadas" sin preocupación, por lo que sugirió tener más clases sin las alumnas.

"Ve paso a paso, andas caminando, eres muy precoz. ¿Alguien más? Todas las pendejadas que puede decir uno cuando no hay compañeras. ¿Por qué no hacemos clases nada más así?, y que nos valga madre todo, ¿no? Pues sí, yo soy de esa pinche idea, ¿eh? Para que lo vayan promoviendo y si no córtenle su pinche Internet", insistió el profesor.

Poco después de que se diera a conocer el video en redes sociales, la Universidad Panamericana compartió un comunicado en el que reprobó los dichos del profesor y recalcó que de hecho, él ya había presentado su renuncia tras reconocer que cometió un error.

"Se activaron los protocolos correspondientes: se escuchó a las alumnas y alumnos y una vez que tuvo verificativo la comparecencia del profesor, éste reconoció su error y presento su renuncia, que le fue aceptada de inmediato en una reunión extraordinaria de Comité de Dirección de la Facultad, por tratarse de un hecho inaceptable", se lee en el primer párrafo del comunicado.

"La Facultad de Derecho reprueba enérgicamente cualquier expresión en perjuicio de la dignidad de la mujer", insistió la Universidad argumentando que los dichos del profesor no representan las ideologías y principios de la institución, por lo que recalcó que no tolerará este tipo de expresiones.

También, en redes sociales circuló parte del currículum de Alfonso Gómez Portugal Aguirre, en el que se menciona que actualmente es Consejero del Colegio del Notariado Mexicano A.C, donde anteriormente se desempeñó como miembro de la Comisión de Equidad de Género, por lo que incluso los usuarios de Internet cuestionaron cuáles son los criterios para que formara parte de dicha comisión.

Anteriormente, el 5 de marzo, la Universidad publicó otro comunicado en el que aseguró que las mujeres -alumnas, profesoras y colaboradoras- que decidieran sumarse al paro del 9 de marzo podrían hacerlo y no tendrían que justificar su ausencia, ya que la escuela comprende la lucha social que se enfrenta.

"La Universidad Panamericana respalda el esfuerzo social por erradicar situaciones de exclusión, maltrato y violencia hacia las mujeres. [...] Cualquier afrenta a la dignidad de la mujer nos afecta a todos", apuntó la UP en el texto.

El #9M paramos para intentar crear consciencia en la sociedad de que nosotras importamos. Para esto necesitamos apoyo de la educación que brindan nuestras familias, amigos y profesores. Que decepción que una universidad prestigiosa como la @UPMexico tenga profesores así: pic.twitter.com/VhwuO6AroR — FeminoticiasMexico (@feminoticias) March 10, 2021