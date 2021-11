VIDEO: policías de Cuautitlán Izcalli golpean a adulto mayor en un retén

Luego de las más recientes polémicas en las se ha visto involucrada la policía de Cuautitlán Izcalli, resurgió una grabación, que ya acumula miles de reproducciones en distintas redes sociales, donde se observa una agresión protagonizada por un grupo de uniformados de dicha dependencia contra un adulto mayor que al parecer fue detenido en un retén.

Durante el minuto que dura la grabación que captó otro automovilista, se ve al menos a 10 patrullas estacionadas montando un presunto operativo. Algunos de los elementos de seguridad tenían retenido al hombre que aparentemente usaba un bastón.

Policía golpea a sujeto que usa bastón

Después de unos instantes, el hombre aparente dueño de un vehículo gris tipo Chevy, sube al lugar del conductor, pero en ese momento uno de los policías se acerca y comienza a golpearlo dentro del auto, hasta que lo saca del vehículo y lo avienta al suelo.

El adulto mayor toma su bastón para ayudarse a levantar, mientras que el que supuestamente está grabando los hechos comienza a hacer sonar su claxon para que paren de golpearlo.

Sin embargo, otro elemento policiaco se acerca al automovilista que graba para amedrentarlo e incluso golpear su auto.

Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.

Al revelarse estas imágenes, muchos internautas se han mostrado indignados, pues recientemente la policía de Cuautitlán Izcalli ha sido señalada por sus actos de abuso de autoridad.

El caso más reciente fue la persecución y muerte del actor Octavio Ocaña, escándalo en el que los agentes se vieron envueltos.

Imágenes de ayer sábado.

Policías de Cuautitlán Izcalli, Edomex golpean a un "adulto mayor" en un supuesto operativo de revisión. pic.twitter.com/REeDGdnw1v — Ana Luisa (@HNoticiasMX) November 7, 2021

Policías municipales de Edomex en la mira tras caso Ocaña

Abusos, omisiones al debido proceso y el uso desproporcionado de la fuerza son parte de las denuncias contra policías municipales del Estado de México, que están en la mira a raíz de la muerte del actor Octavio Ocaña en Cuautitlán Izcalli.

La actuación de las policías municipales en el Estado de México está bajo la mira a raíz de la muerte del actor Octavio Ocaña, conocido como Benito Rivers en la serie Vecinos, quien tras una persecución con efectivos de Cuautitlán Izcalli se estampó en su camioneta contra un montículo de tierra donde se disparó accidentalmente el arma de fuego que portaba y perdió la vida, según el peritaje de la fiscalía.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), del 1 de enero hasta ayer, había recibido mil 296 quejas contra policías municipales por omisiones al debido proceso, uso desproporcionado de la fuerza y abuso.

Nezahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Cuautitlán de Romero Rubio y Atizapán de Zaragoza ocupan los 10 primeros lugares en denuncias.

Especialistas en temas de seguridad coincidieron en que los abusos que cometen las policías municipales del país se deben a que están mal pagados, no tienen la capacitación adecuada y la ciudadanía no les tiene confianza.

"Sucede en todas las corporaciones, el problema es que no los preparamos, no les pagamos bien y no los controlamos, eso es un problema técnico que hemos tenido en México desde hace muchos años, pero se ha agudizado en los últimos años porque hay menos recursos para las policías de lo que había antes", explicó María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.