VIDEO: Retan a funcionario en Veracruz a vivir un mes con mil pesos; le llevan despensa

El líder de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Omar Miranda Romero, retó al secretario de Desarrollo Social del Gobierno de Veracruz, Guillermo Fernández Sánchez, a vivir durante un mes con una despensa de mil pesos.

Luego que el funcionario morenista ha declarado —en dos ocasiones— que una persona vive con mil pesos un mes y que puede adquirir carne roja y hasta pescado, el legislador albiazul le llevó dos bolsas con despensa comprada con esa cantidad.

Durante la comparecencia del servidor público para la Glosa del Segundo Informe de Labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el panista explicó que con esa cantidad compró en un mercado 125 gramos de pasta, un aceite, un kilogramo de harina de maíz, leche en polvo, 245 gramos de atún.

Así como frutos secos, 200 gramos de jamaica, dos kilos de azúcar, avena, arroz, chocolate, sardina y un paquete de pilas, también un paquete de galletas maría, café, un kilo de frijol, golosinas de amaranto y un litro de leche alpura.

"El día de hoy me di a la tarea de pasar a comprar con los mil pesos que ustedes amablemente —como ya lo han dicho, de su presupuesto— dan estos apoyos y yo logré comprar esto", explicó.

Y criticó las declaraciones y le pidió sobrevivir un mes y después contar su "experiencia".

"Las soluciones que ustedes hacen no caben en la realidad de Veracruz, yo quisiera hacerle un reto secretario, lo reto a que si está convencido de su trabajo y la efectividad de las acciones que lleva a cabo, le voy a dejar esta despensa que yo compré con mil pesos y como usted dice que una persona vive un mes, lo reto a que viva con esa despensa durante un mes y que nos veamos el próximo 23 de diciembre, antes de Navidad, y me cuente la experiencia que tiene", le dijo.

En respuesta, el secretario de Despacho se dijo orgulloso de los apoyos de mil pesos entregados a más de 57 mil familias para mitigar los efectos por el Covid-19.

Además, insistió que el recurso se basó en el costo de los productos de acuerdo a una tabla del Coneval, en el mes de abril y que por ello los precios "no son iguales en todos lados".

"Los datos que da el Coneval y del que saca la canasta básica (...) los publica con un precio promedio, pero no puede ser específico de cada lugar; sin embargo, estamos usando la canasta básica rural".

El reto no fue aceptado y personal de seguridad del Congreso, con mayoría morenista, retiró del lugar las bolsas con despensas.