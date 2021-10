VIDEO: Sujeto dispara a pasajeros de combi en Edomex; cámaras graban el asalto

Otro asalto cometido a bordo de una combi de pasajeros fue captado por una cámara instalada en la unidad, esta vez ocurrió en avenida Río Hondo, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de octubre, alrededor de las 5:15 horas, cerca de la Bodega Aurrera de dicha avenida, pero recientemente fueron dados a conocer en redes sociales.

"Quiero todos los teléfonos a la mano, si no les suelto un balazo", amenazó el delincuente al iniciar el atraco.

A punta de pistola, el delincuente le pide a un pasajero que abra su mochila para que ahí depositen todos los celulares.





Asimismo, menciona que lo van siguiendo, para intentar evitar que se opusieran o lo atacaran.

Ahí, con gritos y amenazas, el ladrón le pide al conductor dejarlo en un puente más adelante, pero al sentir que el chofer aceleró de más, disparó al piso.

"¿Te estás pasando de verga o qué? No estamos jugando, puto. ¡Pásame tu celular y la memoria, para que no te me pases de verga!", exclamó el delincuente.

Segundos después se baja de la unidad y se escucha cómo vuelve a disparar contra el vehículo en movimiento, pero ningún pasajero resultó herido.