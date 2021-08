VIDEOS: Andra, persona no binaria, denuncia acoso tras pedir que le llamaran "compañere"

Andra, quien recibió burlas luego de solicitar a sus compañeros de clase que usaran la palabra "compañere" para llamarla, respondió ante la polémica. La persona no binaria explicó que desde hace tres semestres había pedido a los otros alumnos que utilizaran los pronombres elle/él al nombrarla, también informó a sus profesores, pero no respetaron su decisión.

Después de que en redes se difundiera miles de veces la grabación de la clases virtual donde un estudiante le dijo "compañera" y no "compañere", Andra denunció desde su cuenta de TikTok que ha sido acosada.

"Recibí muchos comentarios de acoso y cosas bastantes feas, a mí no me importa lo que digan de mí o lo que piensen, pero hay personitas a las que sí, compañeres de la comunidad LGBTQ+ que sí les afectó, y esto no está chido", expuso en una grabación.

Andra alertó que no respetar a las personas no binaria puede ocasionar incluso la pérdida de vidas ya que suelen ser ignoradas por la sociedad, principalmente en las escuelas, donde son víctimas de acoso.

Andra también denunció que todos los días se enfrenta al misgendering, un término utilizado para describir la acción de referirse a una persona imponiéndole un género con el que no se identifica y no se siente cómoda.

La persona no binaria agregó que no le molestó que le hicieran memes, dijo que algunos incluso le dieron risa, pero opinó que no es justo que su decisión de ser llamada elle/él no se tome en cuenta.

Andra explicó que lloró durante su clase virtual porque está cansada de que le falten al respecto al ignorar su decisión.

Durante la clase, Andra habría pedido un prórroga a su profesor para entregar un trabajo debido a que días anteriores fue vacunada contra la COVID-19 y tuvo síntomas que la hicieron sentir malestar. El profesor se negó y la llamó "irresponsable" frente a la clase.

"El viernes anterior me pusieron mi vacuna. Me sentí mal los dos días, sábado y domingo, y pedí una prórroga para el lunes, que el profe no quiso darme. Y luego sacó el tema en clase, diciendo que yo era una irresponsable, y yo le dije que no, que era por una cuestión médica que no pude entregar el trabajo", expuso en un video.

Andra subió otros videos donde agradeció la solidaridad de la gente que apoyó su postura y destacó la importancia del uso correcto del lenguaje para visibilizar los problemas de la comunidad trans y no binaria.