Videos de robos no frenan atracos en Edomex; cámaras sólo han servido para alimentar redes sociales: Choferes

El video que se viralizó en las redes sociales sobre la golpiza que propinaron usuarios de una combi a un supuesto ladrón cuando les intentó quitar sus pertenencias, sobre la carretera federal México-Texcoco, es uno de tantos que se han difundido en esas plataformas virtuales en los últimos meses. A decir de transportistas, ello no ha resuelto la inseguridad que enfrentan diario operadores y pasajeros en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Concesionarios de rutas del oriente del Valle de México consideraron que la instalación de videocámaras en las unidades sólo ha servido para que las imágenes que se captan de los delitos que se cometen a bordo se difundan en las redes sociales.

"Sí han sido identificados y detenidos algunos de los ladrones grabados por las cámaras de las unidades, pero son muy pocos en comparación con todos los robos que se presentan", dijo uno de los dirigentes de una empresa transportista del municipio Nezahualcóyotl.

"Nos obligaron las autoridades del gobierno del Estado de México a que compráramos equipos de videovigilancia y localización, hicimos una gran inversión porque dijeron que con eso se acabarían los robos, principalmente, pero ya van como dos años de eso y los asaltos siguen", comentó otro líder transportista de Chimalhuacán. A Óscar, quien vive en Chicoloapan, en lo que va del año lo han asaltado tres veces en la ruta 83, la misma donde los usuarios golpearon a un presunto ladrón que intentó despojarlos de sus pertenencias en complicidad con otro sujeto armado, que no pudo abordar la unidad porque el operador aceleró.

"Las tres veces que me han asaltado me han robado mi teléfono celular, es lo que te piden primero: teléfonos y dinero en efectivo. Pero como la mayoría de los pasajeros saben que pueden asaltarlos sólo cargan con el dinero indispensable para llegar a su casa. La verdad sí da miedo subirse al transporte porque te puede pasar algo malo", contó.

El chofer de la ruta 83 que aceleró para evitar que el cómplice armado del que fue golpeado subiera no ha denunciado los hechos ante el Ministerio Público y tampoco se ha presentado a trabajar, por temor a que algo le ocurra, narró el dirigente de la línea de transporte. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2017, previo a que se estableciera la obligatoriedad de la instalación de cámaras y GPS en las unidades de transporte público del Estado de México, de enero a junio se registraron 4 mil 89 robos en dichos vehículos.

Mientras que en ese mismo periodo, pero de 2018 (en marzo de ese año se estableció la obligatoriedad de contar con tales herramientas, con resistencia de los concesionarios), se reportaron 5 mil 244 asaltos; durante 2019, en el mismo lapso, se cometieron 5 mil 352. De enero a junio pasados, con la crisis sanitaria por el Covid, se registraron 3 mil 204 robos.

En tanto los choferes no han visto que después de que se viralizaron los hechos en las redes sociales se hagan operativos por parte de las autoridades de seguridad para evitar atracos a las unidades que circulan en la carretera federal México-Texcoco. Los concesionarios de esa zona del Valle de México son víctimas de asaltos y extorsiones de varias bandas delictivas que operan, principalmente, en la alcaldía de Iztapalapa y los municipios mexiquenses de Los Reyes La Paz, Chicoloapan, Chimalhuacán y Texcoco.