Vinculan a proceso a 4 por feminicidio de Ayelin

Un juez de control vinculó a proceso a cuatro hombres acusados del feminicidio de la niña de 13 años, Ayelin Iczae, quien fue hallada muerta en una barranca a 400 metros de su casa en la colonia La Candelaria, en Tixtla, Guerrero.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que un juez de control vinculó a Aurelio "N", alías "La Cuiria"; Juan Pablo "N", "El Tribilín"; Hugo "N", "El Zoe", y Eliecer "N", como presuntos feminicidas.

La audiencia con el juez duró alrededor de cinco horas y los cuatro acusados se negaron a rendir su declaración. Los cuatro fueron asistidos por un defensor de oficio y no por un abogado privado.

Fuentes de la FGE informaron que en la declaración inicial uno de los implicados dijo que una mujer, vecina de la colonia La Candelaria, les pagó para secuestrar a Ayelin y a su mamá, pero sólo pudieron capturar a la menor.

Las mismas fuentes informaron que hay otras dos personas implicadas en el feminicidio de Ayelin.

Ayelin fue hallada la mañana del lunes en la barranca Chichipico. Desapareció cuatro días antes y, desde entonces familiares, amigos y estudiantes de Ayotzinapa, recorrieron los cerros y en esa barranca por donde caminó por última vez sin hallarla.

A Ayelin la halló un tío que llegó el lunes a ayudar en la búsqueda, a sólo 400 metros de su casa.

La mañana de este domingo, familiares de Juan Pablo "N", uno de los vinculados a proceso, protestaron afuera de la FGE.

Dulce Huesca, esposa de Juan Pablo, informó que la noche del sábado, el fiscal regional, Ernesto Jacobo García, le dijo que su familiar saldría en libertad porque sólo le encontraron un cigarro de marihuana.

Huesca aseguró que el pasado miércoles agentes ministeriales llegaron entraron por la fuerza a su casa, sin ninguna orden de aprehensión y se llevaron a su esposo. Lo único que les dijeron que se lo llevaban a la FGE a que rindiera su declaración por el feminicidio de Ayelin.

La mujer denunció que, desde ese día, no tuvieron contacto con Juan Pablo hasta la noche del sábado.

Huesca afirmó que su esposo es inocente porque desde el domingo por la mañana, un día antes de que Ayelin fuera hallada, estaba en la comunidad de Atliaca.

Por su parte, familiares de Teófilo Díaz Sánchez, vecino de la colonia La Candelaria, denunciaron que policías ministeriales se lo llevaron la madrugada de este miércoles cuando estaba en su casa.

"Se metieron a su casa, apagaron la luz y se lo trajeron y aquí en la Fiscalía no nos dicen de que lo acusan", señaló la señora Aurora Díaz Sánchez, hermana de Teófilo.

A Teófilo, denunció su hermana, también lo detuvieron sin ninguna orden de aprehensión.

Teófilo no apareció en el comunicado de la FGE como uno de los cuatro que vinculó a proceso el juez de control este domingo.

El viernes el fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, ofreció una conferencia de prensa en la que informó que tienen identificadas a cuatro personas como presuntos responsables del feminicidio de Ayelin. Incluso dijo que ya cuentan con el perfil genético de uno de ellos.

Sin embargo, nunca precisó si ya estaban detenidas.