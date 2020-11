Vinculan a proceso a dos exfuncionarios del IMSS por guardería ABC

Un juez federal vinculó a proceso a Sergio Salazar Salazar, ex director de prestaciones económicas y sociales y Carla Rochín Nieto, ex coordinadora nacional de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el caso de la guardería ABC.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en audiencias del 13 y 18 de noviembre de 2020, el juez federal vinculó a proceso a los imputados por lesiones y homicidio culposos en la modalidad de comisión por omisión y les impuso la medida de prisión preventiva justificada.

Los exdirectivos del IMSS fueron detenidos, el pasado nueve de noviembre en cumplimiento a una orden de aprehensión librada desde el cinco de noviembre, por lo que fueron puestos a disposición del juez de control en Hermosillo, Sonora.

La detención de ambos exfuncionarios derivó de la carpeta de investigación iniciada por la FGR luego de que el 25 de febrero de 2020 el IMSS presentó denuncia de hechos en la que los señaló como probables responsables del incendio de la guardería ABC ocurrido en el año 2009 en el que perdieron la vida 49 niños.

La FGR ejerció acción penal en contra de los ex funcionarios al considerar que fueron omisos en cumplir con los deberes que les imponían las normas y lineamientos que regulaban el servicio de guarderías y que, de haberlos atendido, probablemente se hubiera evitado el incendio de la guardería o minimizado el riesgo de que éste ocurriera.

Con ello, también pudo evitarse la muerte de los niños y las lesiones de otros 43 menores y adultos.

En el caso, la anterior PGR ya ejerció acción penal contra 22 personas, entre servidores públicos del IMSS, del gobierno estatal y municipal e integrantes de la sociedad civil "Guardería ABC".

El 13 de mayo de 2016 el Juez Primero de Distrito de Sonora dictó sentencia condenatoria contra 19 de los implicados pero la sentencia fue recurrida por los sentenciados y está pendiente de resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).