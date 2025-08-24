Vinculan a proceso a "El Alfa"

TOLUCA, Méx. (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo y cumplimento orden de aprehensión en reclusión contra Eduardo Alberto "N", alias "El Alfa", identificado como generador de violencia y objetivo prioritario al ser considerado líder de una célula delincuencial con orígenes en el estado de Jalisco.

Además, en contra de tres integrantes más de este grupo criminal, todos ellos investigados por su probable intervención en el delito de homicidio, registrado en el municipio de Zinacantepec.

Entre los involucrados se encuentran Antonio "N", Geovanny "N" y Enrique "N", quienes junto con alias "El Alfa", intervinieron en el homicidio de un individuo de iniciales J.E.G., el pasado 19 de julio, en un inmueble ubicado en la avenida Adolfo López Mateos, colonia Vista al Nevado, en la localidad San Luis Mextepec en Zinacantepec.

¿Cómo fue el homicidio?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con la investigación, el día de los hechos los investigados habrían golpeado a la víctima, uno de ellos intentó asfixiarlo al colocarle una bolsa en la cabeza y presumiblemente luego lo estrangularon. Posteriormente para deshacerse de su cuerpo lo introdujeron dentro de un pozo localizado en la parte trasera del domicilio.

Cabe hacer mención que Eduardo Alberto "N", Antonio "N", Geovanny "N" y Enrique "N", junto con 23 integrantes Los Alfas más de una célula criminal autodenominada ", fueron detenidos hace unos días como parte de la "Estrategia Nacional contra la Extorsión" y en acción conjunta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Toluca y Fiscalía del Estado de México.

Combate a la extorsión

Con la captura de estas 27 personas quedó desarticulado este grupo delincuencial, el cual operaba en el Valle de Toluca y se dedicaba a la comisión de delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia, así como venta de narcóticos.

Las acciones operativas iniciaron con la detención de Nélida Alejandra "N", pareja sentimental de alias "El Alfa", investigada por los delitos de encubrimiento por receptación, portación de arma prohibida y uso indebido de uniformes e insignias. La información que aportó esta persona derivó en movilizaciones tanto en los municipios de Toluca y Zinacantepec, donde, de acuerdo con investigaciones, era la zona de operación de este grupo criminal.

Por ello, al exterior de un inmueble localizado en el municipio de Toluca, fueron detenidos César Edwin "N", Arturo César "N", Rodolfo "N", Antonia "N" y Gabriela Maricela "N", quienes tenían en su poder envoltorios con narcóticos.

En tanto que, en el inmueble ubicado en la avenida Adolfo López Mateos, colonia Vista al Nevado, en la localidad de San Luis Mextepec en Zinacantepec, fueron detenidas 18 personas -15 adultos identificadas como Antonio "N", Enrique "N", Osvaldo "N", Enrique "NN", Iván "N", Geovanny "N", Jesús "N", Mario "N", Alejandra "N", Yarydza "N", Elizabeth "N", Rosa Icela "N", Blanca Estela "N", Karen "N", Leslye "N"- así como dos adolescentes de 17 y otro 16 años; en el lugar fueron halladas dos víctimas que refirieron estar secuestradas.

Durante esa diligencia, en el patio de la vivienda fue hallado un pozo y al interior de éste fue localizado el cuerpo sin vida de J.E.G.

Al continuar con las acciones operativas, los elementos federales y estatales se trasladaron a otro punto en el municipio referido, donde fue capturado Eduardo Alberto "N", alias "El Alfa", presunto líder de esta célula delincuencial, así como Ángel Luis "N" y Margarito "N", quienes viajaban a bordo de un vehículo compacto y tras realizarles una revisión les fueron asegurados envoltorios con narcóticos.

¿Quiénes conformaban el grupo criminal Los Alfas?

De las investigaciones realizadas se estableció que los 27 detenidos conformaban un grupo criminal autodenominado "Los Alfas" dedicado a diversas actividades delictivas en la región del Valle de Toluca, donde presumiblemente perpetraron homicidios en agravio de integrantes de grupos delictivos antagónicos con el fin de controlar las actividades ilícitas en la región.

Los adultos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, mientras que los menores de edad al Centro de Internamiento Quinta del Bosque en Zinacantepec. Durante audiencias celebradas en días pasados, los 27 probables implicados fueron vinculados a proceso por diversos ilícitos como secuestro, encubrimiento por receptación, portación de arma prohibida, uso indebido de uniformes e insignias y delitos contra la salud, en su hipótesis de posesión con fines de su suministro.

Adicionalmente, Eduardo Alberto "N", alias "El Alfa", suma tres más en su contra por igual número de eventos de robo de vehículo con violencia, Uno de ellos registrado el pasado 3 de julio en la vialidad Paseo Tollocan, colonia La Concepción, en San Mateo Atenco; otro perpetrado el 5 de mayo de este año en la carretera a Santa María del Monte, Barrio de San Bartolo El Llano en Zinacantepec, así como otro que tuvo lugar el 11 de junio de 2025 en la calle Xinantecátl, en la colonia San Cristóbal Tecolit, también en el municipio de Zinacantepec.