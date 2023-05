Vinculan a proceso a expareja de Sarahí por secuestro y desaparición

A-AA+

MONTERREY, NL., mayo 11 (EL UNIVERSAL).- Joel "N", ex pareja de Sarahi Guadalupe Silva Rodríguez, fue vinculado a proceso por los delitos de secuestro agravado y desaparición de persona cometida por particular, mientras la defensa de Sandra "N", su presunta cómplice, pidió una ampliación del plazo que fue concedida por el juez, y será el 15 de mayo cuando se resuelva la situación jurídica de la investigada.

Como resultado de audiencia inicial que se llevó a cabo el miércoles, para imputar por orden de aprehensión cumplida a la que comparecieron Joel "N" de 40 años de edad y su pareja Sandra "N" de 38 años por los delitos secuestro agravado y desaparición de persona cometida por particular, una agente del ministerio público investigador adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Estatal especializada en Feminicidio, formuló imputación y citó clasificación jurídica de los delitos mencionados.

La AMPI, expuso datos de prueba que acreditaron la probable conducta delictiva en la que incurrieron las personas imputadas en los hechos denunciados y solicitó su vinculación a proceso.

En su turno, la defensa de Joel "N" solicitó que en ese momento se resolviera la situación jurídica de su representado, a lo cual accedió el juez y estimó suficientes los motivos expuestos por la AMPI. dictando en contra de Joel "N", auto de vinculación a proceso por los delitos de secuestro agravado y desaparición de persona cometida por particular, en perjuicio de su ex pareja, Sarahí Guadalupe, de 21 años de edad.

A su vez, la defensa de Sandra "N", actual pareja de Joel "N", solicitó ampliación de término para resolver la situación jurídica de su representada, lo cual aceptó el Juez y señaló el próximo 15 de mayo para resolver la situación jurídica de la investigada.

El juez impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa a cumplir internados, Joel en un Centro de Reinserción Estatal y ella en el Centro de Reinserción Social Femenil.

----Hallan a Sarahí Guadalupe enterrada en patio de vivienda

Joel y Sandra están considerados probables partícipes en los delitos de secuestro agravado y desaparición de Sarahí Guadalupe, quien desapareció el cinco de febrero de este año, pero fue hasta el cuatro de mayo que su madre reportó su ausencia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, siendo encontrado su cuerpo en avanzado estado de descomposición el día siete de mayo en el patio de un domicilio de la colonia Los Soles en el municipio de Apodaca.

Además, está abierta una carpeta de investigación por feminicidio en contra de Joel "N". Además, de acuerdo a una denuncia previa de Sarahí presentada en 2021, su ex pareja ejercía violencia verbal en su contra, y acusó a la madre del investigado por la sustracción de su menor hijo. Asimismo, testimonios de familiares y vecinos, coinciden de que Joel y Sarahí mantenían una relación inestable.