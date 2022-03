Vinculan a proceso a exsecretario de despacho de Graco Ramírez

CUERNAVACA, Mor., marzo 24 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía Anticorrupción logró una tercera vinculación a proceso contra el exsecretario de Desarrollo Sustentable en la anterior administración (2012-2018), Topiltzin Contreras McBeath, pero ahora por ejercicio indebido del servicio público, ya que presuntamente entregó una planta de valorización de residuos sólidos inservible, la cual costó más de 39 millones de pesos.

El juez valoró las pruebas aportadas por la Fiscalía Anticorrupción y vinculó a proceso al exsecretario de despacho, así como al exsubsecretario de Gestión Ambiental Sustentable y el exdirector general de Gestión Ambiental. Los tres están acusados de entregar, sin funcionar, una planta de valorización de residuos sólidos ubicada en el municipio de Xochitepec.

De acuerdo a las investigaciones, los imputados no vigilaron las condiciones en que se encontraba la planta, aun sabiendo que la operación de ésta podría ser concesionada a un plazo de 30 años.

Además, no crearon los mecanismos jurídicos, de vigilancia y operatividad para que se cumpliera su finalidad, es decir, el tratamiento de los residuos sólidos.

La Fiscalía Anticorrupción informó que, a consideración del juez, los peritajes, documentales y testimoniales fueron suficientes para demostrar que los exfuncionarios presuntamente dejaron de verificar las condiciones en que se encontraba la planta, esto de acuerdo con las facultades de sus encargos, y generaron un daño patrimonial por 39 millones 518 mil pesos, cifra invertida en la construcción y equipamiento de la planta de valorización de residuos sólidos.

El Juez otorgó cuatro meses para el cierre de la investigación. Quedó vigente la medida cautelar de no salir del país.

El martes Topiltzin Contreras y José Iván "N", exsubsecretario de Gestión Ambiental, quedaron vinculados por el delito de ejercicio indebido del servicio público, por la construcción de una planta valorizadora de residuos sólidos, ubicada en la localidad "El Zarco", Yautepec; la cual costó más de 13 millones 800 mil pesos, pero nunca funcionó.

Topiltzin "N" también está vinculado por Ejercicio Ilícito del Servicio Público, por una planta valorizadora de residuos, ubicada en Jiutepec, por la que se pagaron 34 millones de pesos, la cual no fue terminada, ni se encuentra activa.