Vinculan a proceso a madre e hijo por feminicido de Mónica Citlalli

ECATEPEC, Méx., noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- "Ojalá los refundan y que se queden toda su vida ahí porque eso es lo que se merecen porque no tienen perdón de Dios. Pedimos 75 años de cárcel", dijo Fausta, la madre de Mónica Citlalli, la maestra de inglés que fue asesinada y su cuerpo encontrado cerca de la autopista México-Cuernavaca, luego de que un juez determinó vincular a proceso a su novio Jesús Alexis "N" y a su madre, María Isabel "N".

Se mostró conforme por la decisión del juez después de la audiencia celebrada la tarde de este jueves.

"Estamos satisfechos (con la resolución del juez). Ellos ya no salen de la cárcel; me siento bien porque nos quitan un peso de encima, algo que nos desahoga el pecho porque se está haciendo justicia", expresó al salir de la diligencia judicial.

Jesús Alexis y María Isabel no se expresaron al escuchar la determinación del juez Óscar Sámano.

"Ellos no dijeron nada o sea, están conscientes de lo que han hecho. Ellos ya no salen ya se quedan", comentó.

Les informaron que tendrán que acudir en los próximos días a que les practique una prueba de ADN y las autoridades tendrán que buscar la camioneta en la que presuntamente se habrían llevado el cuerpo de Mónica Citlalli a la autopista México-Cuernavaca.

"En esa camioneta fueron también a la casa cuando me fue avisar, en esa camioneta yo la vi negra, pero dicen que es verde oscuro pero mi esposo si se acuerda", mencionó.

Confían que en breve sea remitida la carpeta de investigación por el delito de feminicidio contra Alexis "N" y María Isabel "N" al juzgado de Ecatepec, Estado de México.

"Nos dijeron que ya (la carpeta por feminicidio) estaba en la Fiscalía de Toluca, ya nos dijeron que está allá y gracias a Dios desde allá también nos están apoyando".

"Queremos primero Dios que se haga justicia que es lo que queríamos y que se vayan con todo. Y Dios está de parte de nosotros y la justicia", dijo.

Hoy también se enteraron en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de un tercer detenido por la desaparición y muerte de su hija, por lo que se mostró agradecida por la intervención de las autoridades, pues ese tipo de personas no pueden andar libres porque son una amenaza para la gente.