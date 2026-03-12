Vinculan a proceso a tres del CJNG por desaparición en Guanajuato

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- Tres integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Favián "N", Miguel "N" y Bryan "N", presuntamente relacionados con la desaparición del padre buscador José Juan Arias Corona, de Valle de Santiago, Guanajuato, fueron vinculados a proceso.

Fiscalía vincula a CJNG con desaparición de padre buscador

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que un juez de control procesó a los tres hombres, detenidos durante cateos realizados en domicilios de Guanajuato, los proceso por su posible participación en los delitos de desaparición cometida por particulares, posesión de narcóticos con fines de narcomenudeo y delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de narcomenudeo.

La institución precisó que como resultado de diversos actos de investigación y acciones de búsqueda, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), ejecutó cateos en tres domicilios en el estado de Guanajuato donde se logró la detención de los imputados, a quienes se les encontraron chalecos con las siglas del CJNG.

Detalles confirmados sobre la detención y evidencias

Durante su detención, se les aseguró droga, un arma de fuego y un teléfono celular de José Juan Arias Corona, desaparecido en Valle de Santiago, Guanajuato, el 28 de diciembre de 2025.

José Juan Arias Corona se unió como buscador de personas, tras la desaparición de su hijo Juanito en julio de 2025, también en el estado de Guanajuato, afectado por las pugnas entre grupos criminales.

Hace unos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a José Juan Arias Corona, su hijo Juanito y a su núcleo familiar, debido a que "se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable en México".