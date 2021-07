Vinculan a proceso por quinta ocasión a Edgar Tungüi

Los datos de prueba presentados por personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) permitieron que un juez de control vinculara a proceso por quinta ocasión a Edgar Tungüi, excomisionado para la Reconstrucción, por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.

El impartidor de justicia determinó que el ahora imputado deberá permanecer con la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso; además, fijó el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Durante el desarrollo de la audiencia, el juzgador calificó como legal el cumplimiento de la orden de aprehensión del ahora imputado realizada ayer por elementos de la Policía de Investigación (PDI) al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, toda vez que, desde mayo, dicha persona se encuentra interna en ese centro penitenciario.

Las investigaciones señalan que Edgar Tugüi al desempeñarse como Comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 pudo haber autorizado una ayuda económica por 116 millones 972 mil 376 pesos, para llevar a cabo la rehabilitación de un inmueble ubicado en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez.

Lo anterior, a pesar de que el expediente técnico integrado para obtener dicho apoyo no cumplía con todos los requisitos; además, desde el inicio, la persona moral que representaba al inmueble no estaba en el listado que publicó en su momento la Comisión en la Plataforma CDMX y probablemente no se anexaron cuestionarios de diagnóstico socioeconómico.