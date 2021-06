Violencia contra candidatos, sin motivación electoral: Sánchez Cordero

La enorme mayoría de los casos de violencia que sufrieron candidatos de todos los partidos políticos durante las campañas recién finalizadas no tuvieron una motivación electoral, aseguró la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, quien reprobó esos hechos, cuyos autores dijo, "deben ser castigados con todo el rigor de la ley".

Sostuvo que los problemas de violencia que enfrenta el país en el presente proceso electoral son hechos o incidentes focalizados que afectan muy pocos municipios y muy pocas casillas electorales, y que en ningún caso ponen en riesgo la validez de una elección distrital o en un estado.

"Desde luego que toda agresión contra los candidatos, no importa de qué partido, es una vulneración a la gobernabilidad democrática", remarcó.

Al reunirse con los presidentes de los institutos electorales de las 32 entidades federativas, la funcionaria destacó que los casos en que se podría afectar una elección municipal "son contados; creo que sobran dedos de las manos para dar cuenta de ellos".

Afirmó que la violencia contra candidatos fue generada, primero, por conflictos producto de añejas demandas sociales, fundamentalmente en el medio rural y en comunidades originarias, de estados como Chiapas, Oaxaca, Nayarit y Michoacán.

En segundo lugar, señaló, hay organizaciones sindicales, campesinas, populares, estudiantiles, "que utilizan la coyuntura electoral para presionar, en ocasiones de maneras violentas, por la satisfacción de sus demandas, que nada tiene que ver con las elecciones".

La secretaria de Gobernación ubicó como tercera causa de la violencia, las acciones criminales que afectan sobre todo el ámbito municipal. "Por eso he dicho que el eslabón débil en la cadena de gobernabilidad está en algunos municipios", insistió.

Reiteró que existen las condiciones para que la jornada electoral del próximo domingo 6 se realice en paz y tranquilidad en todo el país, en las más de 162 mil casillas electorales a las que podrán acudir más de 90 millones de ciudadanos.

Sánchez Cordero invitó a los titulares de los institutos electorales de todo el país a hacer posible que el domingo 6 de junio sea un día de intensa y fructífera actividad cívica, de confianza y certidumbre ciudadana.