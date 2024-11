Reportan cinco nuevos asesinatos violentos en Sinaloa

En la capital del estado se reportaron cinco nuevos asesinatos violentos, una de la victimas fue calcinada y en dos puntos distintos, una vivienda y un minisúper fueron incendiados en forma intencional por desconocidos, sin que se tengan datos sobre personas heridas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado documentó que en una calle de la colonia López Mateos fue localizada una persona calcinada, sin que se localizaran evidencias sobre su identidad.

En el estacionamiento del Hospital General de Culiacán, en la colonia Rosales, una persona del sexo masculino que era trasladado gravemente herido a golpes falleció a bordo de un vehículo particular, por lo que la Fiscalía General del Estado fue notificada.

Los cuerpos de dos personas del sexo masculino esposados, a los que les colocaron cartulinas, fueron ubicados en la colonia Costera, en la salida sur de la capital del estado. Las victimas presentaban huellas de torturas.

Sobre la carretera Culiacán-Eldorado, cerca del poblado El Diez, fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino con impactos de bala, la víctima fue privada de la vida cerca de un expendio de cerveza.

Una persona del sexo masculino, de apariencia joven, fue trasladado herido de bala del poblado El Diez, a un hospital de Culiacán, sin que se conozcan los motivos que originaron la lesión a esta persona que no está identificada.

En la colonia Diaz Ordaz, un vecino reportó a las líneas de emergencia que civiles armados intentaron entrar por la fuerza a su hogar, al no lograrlo intentaron incendiarla, por lo que se notificó al cuerpo de bomberos.

Un minisúper fue incendiado por personas desconocidas, por lo que elementos del cuerpo de bomberos tuvieron que sofocar el fuego, sin que se presentaran personas lesionadas, solo daños a artículos del hogar.