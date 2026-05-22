Violencia extrema, método de los Farías

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) atribuye a la organización delincuencial liderada por los hermanos Farías Laguna —sobrinos políticos del extitular de la Secretaría de Marina Rafael Ojeda Durán— la muerte de tres marinos y una exempleada de la Fiscalía General de Colima.

En la solicitud de la orden de aprehensión contra 14 personas acusadas por delincuencia organizada y algunas por contrabando, cuya reformulación pidió la juez de Control Mariana Vieyra Valdés, la Fiscalía General de la República expone que la célula delictiva recurre a métodos de extrema violencia para proteger sus intereses.

Las investigaciones refieren que la organización criminal del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien permanece en el penal de El Altiplano, y el contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina para su extradición a México, relacionados a una red de huachicol fiscal, podía identificar de manera inmediata a las personas que los denunciaban, así como anticiparse a las acciones de la autoridad, particularmente en las aduanas donde ejercían control.

En el informe se identifican como víctimas de ejecución al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar; Magali Janet Nava Ramos, auxiliar B, adscrita a la delegación de la FGR en Colima; el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, y el capitán de navío Adrián Omar del Ángel Zúñiga.

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"De manera particularmente relevante, se involucra directamente a Fernando Farías Laguna y Manuel Roberto Farías Laguna con la muerte del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, elemento de la Secretaría de Marina, quien habría denunciado la existencia y operación de la red de huachicol fiscal que ambos lideraban", detalla el expediente al que tuvo acceso El Universal.

En septiembre de 2025, el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez fue localizado sin vida en las oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, quien guardaba relación directa con la red de huachicol fiscal.

"De los datos obtenidos durante la investigación se desprende que el occiso recibía sobornos por la cantidad de 100 mil pesos por cada buque con hidrocarburo ilícito que arribaba al recinto portuario de Tampico, Tamaulipas, con la finalidad de permitir su ingreso y facilitar la descarga de los buques provenientes de Estados Unidos", precisa el expediente.