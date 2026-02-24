Violencia no para en la tierra de "El Mencho"
Morelia, Mich.- En Aguililla, tierra natal de Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", la violencia se mantenía este lunes. Durante la mañana, hombres armados prendieron fuego a vehículos particulares, según testimonios de gente del lugar recabados por El Universal.
Lugareños aseguraron que fue atacado un cuartel militar, así como el edificio de la Presidencia Municipal.
Representantes de la Diócesis de Apatzingán de la Iglesia católica llamaron al gobierno federal para que atienda la situación que se vive en Aguililla y los municipios aledaños de Coalcomán y Chinicuila.
"En Aguililla el caos está desatado, no hay autoridad, no hay nadie, no hay fuerza armada y desde ayer hasta ahora hay quema de carros por las calles y caos completo", expuso un clérigo, de quien se omite el nombre por seguridad.
Por la tarde, se reportó un enfrentamiento entre criminales del CJNG y elementos del Ejército y la Guardia Civil —la policía estatal de Michoacán—, que buscaban ingresar al municipio.
La Secretaría de Educación de Michoacán informó que las clases se reanudan hoy en toda la entidad, con excepción de Aguililla, Coalcomán y Chinicuila.
