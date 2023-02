Violentan habitaciones de motel: acusan padres de Debanhi

A-AA+

MONTERREY, NL., febrero 2 (EL UNIVERSAL).- Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, padres de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, denunciaron que las puertas de las habitaciones del motel Nueva Castilla fueron violentadas, al parecer para sustraer televisores que había en los cuartos del establecimiento, lo que habría contaminado el sitio afectando posibles actuaciones judiciales, no obstante que había resguardo a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado y presuntamente también por la Fiscalía General de la República.

Comentaron que la desagradable sorpresa que los molestó mucho, la recibieron este jueves después del mediodía cuando acudieron a llevar una ofrenda floral al sitio donde improvisaron un altar en memoria de su hija, en el exterior del motel Nueva Castilla, barda de por medio, donde se ubica la cisterna donde fue localizado el cuerpo sin vida de la joven universitaria, el 21 de abril de 2022, trece días después que salió de su casa y a las pocas horas fue reportada como desaparecida.

Mediante un video que subieron a redes sociales, expusieron que las habitaciones que habrían sido violentadas son las que llevan los números del 130 al 150. "No sé por qué lo hicieron, me comentan algunas personas que pasan por aquí que al parecer forzaron la puerta de atrás (del motel), y entraron a robar los televisores, ahorita ya hay vigilancia en la parte de atrás, pero lamentablemente están las puertas abiertas".

Mario Escobar señaló, "hacemos esta denuncia porque lamentablemente las fiscalías locales siguen fallando, siguen cometiendo estos actos dolosos, no sabemos con qué motivo, estamos muy molestos mi esposa y yo".

La señora Dolores agregó que desconocen cómo sucedió esto si se supone que están cuidando las instalaciones, porque el lugar está resguardado, y por el momento desconocen quién hizo esto y con qué fin.

Mario Escobar recalcó "debe haber un culpable, la FGR nos dio la seguridad de que las cosas se iban a hacer bien, que la de Nuevo León tenía resguardado del motel donde Debanhi fue asesinada y cometieron el feminicidio, estamos haciendo esta denuncia pública porque no se vale que hagan esto, estamos hartos, cansados de tanta impunidad, estoy molesto, super molesto porque estas autoridades nefastas de la fiscalía de Nuevo León no hacen lo que tienen qué hacer".

Cuestionó exaltado a las autoridades de la FJGENL, "¿hasta este punto quieren que lleguemos?, díganos quiénes asesinaron a Debanhi, toda esa bola de corruptos que no hacen su trabajo, estoy harto de tanta impunidad".

Afirmó que vecinos del sector les comentaron que habían visto algo fuera de lo normal. Insistió en su reclamo: "¿Qué están haciendo?, ¿qué cuidan?, es su trabajo, son funcionarios públicos y por eso les pagan si no están capacitados, renuncien, esto no es un juego la gente está cansada de tanta impunidad, de tantas cosas que hace la misma autoridad".

Insistió, "por eso levantamos la voz, denunciamos y si ese es mi error soy culpable de denunciar, no me importa quién, pero que caiga el responsable por el feminicidio de Debanhi, se lo digo a la FGR, estoy cansado", concluyó Mario Escobar, elevando también su reclamo a la instancia federal que atrajo el caso por la muerte de Debanhi, mientras la fiscalía local continúa con una carpeta de investigación contra dos empleadas del motel, por encubrimiento e informes falsos dados a la autoridad, al negar la existencia de cámaras de video que sí había, y al ocultar las videograbaciones y algunos aparatos en sus domicilios.