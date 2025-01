Virus HMPV detectado en China no representa una amenaza: Ssa

El virus HMPV que se ha detectado en China "no representa una amenaza", declaró el secretario de Salud, David Kershenobich.

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud señaló que este virus no tiene una alta tasa de mortalidad, como sucedió con el Covid-19.

"Este virus en China empezó desde junio del año pasado. Es un virus que aparece un cuadro gripal que no se acompaña de una gran mortalidad. Es una gripe, lo que ha sucedido es que ha empezado a saturar el sistema de salud ahí (en China) en relación a cuadros gripales", explicó.

En Palacio Nacional, el titular de la política de salud federal señaló que están pendientes de su evolución, además de que recomendó en la época invernal la población mantenga medidas preventivas, no se exponga al frío.