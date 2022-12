Viuda de Barbosa avala a Céspedes Peregrina como gobernador sustituto

A-AA+

PUEBLA, Pue., diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- La viuda del ex gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, María del Rosario Orozco Cabello avaló la designación como gobernador sustituto de Sergio Salomón Céspedes Peregrina y confío que mantendrá la unidad.

En su cuenta de twitter, aseguró que Barbosa Huerta confiaba en el ahora ex Coordinador del Grupo Legislativo de Morena y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Puebla.

"@SergioSalomonC mantendrá unido el esfuerzo de transformación que empezó hace años en Puebla. @MbarbosaMX confiaba en él. Se adelantaron los tiempos de cuidar su legado, querido Sergio. Tendrás mucho éxito, estoy segura", expresó.

Debido a los padecimientos de salud que quejaban al ex mandatario, su esposa María del Rosario se mantenía a su lado en casi todas las reuniones oficiales e incluso se le veía constantemente comentarle asuntos en corto.

En respuesta, en la misma red social, el recién nombrado gobernador sustituto le garantizó a la viuda que cuidará el legado de Barbosa Huerta.

"Tenga por seguro Sra @RosarioOrozco15 que cuidaremos el legado del Gobernador @MBarbosaMX y continuaremos trabajando como él lo hacía, con justicia social para engrandecer a Puebla", expresó.

---Designan a Sergio Salomón Céspedes Peregrina gobernador sustituto

Durante la madrugada de este jueves, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, fue designado como gobernador sustituto.

El ex priista y ahora legislador morenista concluirá el período del fallecido gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, es decir hasta el 14 de septiembre de 2024.

Con el voto a favor de legisladores de Morena y el PRI, el empresario restaurantero, ex alcalde y ex diputado local de Tepeaca, rindió protesta durante la madrugada de hoy como nuevo gobernador sustituto.