Viuda de Carlos Manzo rinde protesta como alcaldesa de Uruapan

Grecia Itzel Quiroz García, viuda de Carlos Manzo, tomó protesta este miércoles como Presidenta Municipal sustituta de Uruapan hasta el 2027 y lamentó que su esposo haya tenido que morir para que las autoridades quieran mandar seguridad.

"Qué triste y que desafortunadamente que tuvo que pasar esto para que voltearán a ver a Uruapan, qué triste y que desafortunadamente que tuvieron que arrebatarle la vida a Carlos Manzo para que ahora si quieran mandar seguridad, para que ahora sí quieran blindarnos. Qué triste porque él lo gritó, porque él pidió auxilio una y otra vez, él temía por su vida, él temía por la vida de sus hijos, por mi vida y jamás le hicieron caso. Qué triste, pero hoy con esa entereza que se que él me envia desde donde esta, con esa grandeza que solamente él tenía para seguir adelante voy a seguir su legado", expresó desde la Tribuna del Congreso de Michoacán.

El Pleno del Congreso estatal, en Morelia, avaló la propuesta impulsada por el diputado del "Movimiento Independiente del Sombrero", Carlos Bautista Tafolla, para designar a la ex titular honoraria del DIF de Uruapan, como la presidenta municipal.

Arropada por miembros del cuerpo edilicio de Uruapan y de integrantes de ese movimiento que su esposo encabezó desde 2024, la viuda de Manzo Rodríguez arribó una hora antes de la sesión a la sede del Poder Legislativo local.

Durante el inicio de la sesión extraordinaria, se realizó un minuto de silencio por el asesinato de Manzo Rodríguez, quien en pleno evento del Día de Muertos recibió siete balazos por parte de un sicario, el cual murió en el lugar.

Posteriormente, el legislador Bautista Tafolla reprochó en su discurso que Manzo fuera asesinado, luego de que urgió en varias ocasiones seguridad personal y para el municipio.

"México se está desangrando mientras los gobiernos se cambian de color para seguir gobernando", expresó el legislador local, con integrantes del Cabildo de Manzo Rodríguez detrás.

"Carlos Manzo incomodaba a grupos delictivos, a fuerzas federales, a la presidenta [Claudia Sheinbaum Pardo]< con su voz, y por eso lo callaron, pero no entendieron que no lo callaron, lo multiplicaron, nosotros seguiremos incomodando", insistió el diputado independiente, quien cerró el discurso con dos gritos, el cual secundaron los otros independientes: "¡Ni un paso atrás!" y "¡Carlos Manzo, vive!".