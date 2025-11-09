Viudas de Pasta de Concho insisten en no detener trabajos de rescate

SALTILLO, Coah., noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- Elvira Martínez, integrante de la organización Familia Pasta de Conchos, y viuda del minero Vladimir Muñoz, mencionó que los trabajos del rescate de los restos se mantienen detenidos, a la espera de concluir con interconexiones, por lo que pidió al gobierno federal que se pueda trabajar en paralelo.

"Para nosotros es desesperante por la situación de los trabajos en lo que se encuentra ahorita", comentó Martínez, y dijo que están a la expectativa e inquietas porque se avance.

Explicó que actualmente los trabajos se centran en una interconexión entre la lumbrera 1 y 2, sin embargo, les han informado que esta concluiría hasta diciembre.

"Para nosotros es parar lo que ya teníamos encaminado y viendo que los resultados se iban dando con 23 identificaciones de mineros. Se ha gestionado con la CFE, pero no nos dan una respuesta, justificable", mencionó la viuda de Pasta de Conchos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Recordó que los trabajos en la lumbrera 1 están detenidos desde el 10 de septiembre que se empezó con un lanzado de concreto porque se tenían que corregir deficiencias; mientras que los trabajos en la lumbrera 2 están detenidos desde el 18 de septiembre.

La integrante de la organización Familia Pasta de Conchos aclaró que no están en contra de la seguridad, pero consideró que no debería impedir seguir avanzando.

Dijo que de concretarse la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la región Carbonífera en próximos días, buscarían pedir su intervención con las decisiones que ha tomado la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Elvira Martínez resaltó que no se trata de un capricho porque técnicamente se pueden hacer las dos cosas y remarcó que el factor tiempo es algo que está en contra del rescate. "Ya vamos para 20 años, eso deteriora más las condiciones en el interior", dijo.

Para la viuda, siempre que hay un atraso o una pausa, le causa desesperación e inquietud. "Se habla ya de meses en que no se puede retomar, y eso es lo que causa desesperación", añadió.

Además, apuntó que el área que se explora en la lumbrera 1, es el área del descabece, donde supuestamente trabajaban 13 mineros y donde sólo se encontró a uno hasta el momento, pues es un área de 200 metros en donde únicamente se han explorado 60.

"Es alta posibilidad de que por ahí pudieran estar los demás mineros y por eso insistimos mucho que no se detenga porque creemos que estamos cerca".

Martínez pidió que en caso de concretarse la visita de la presidenta Sheinbaum, buscarían que esta no fuera un acto político, sino que se pudiera entablar un diálogo sin un límite de participaciones para que todas las familias expresaran sus inquietudes.