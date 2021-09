Viven una hora "de terror" en Cablebús por sismo en CDMX; sancionarán a operadora por falla (VIDEO)

"Fue más de una hora de terror, el temblor se sintió allá arriba, todo se movía, luego nos quedamos a oscuras y fue una sensación horrible", comentó Gilberto, el usuario del Cablebús que grabó varios videos donde se observa que las cabinas se quedaron "colgadas" a más de 20 metros de altura en las inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa.

En los videos se escucha que Gilberto trata de calmar a una mujer que por momentos entra en pánico y comienza a rezar al darse cuenta de la situación.

"La señora me estaba pellizcando la pierna porque le entraron los nervios, yo traté de calmarla y de calmarlos a todos, no había nada más que hacer y creo que sirvió porque estuvimos más de una hora allá arriba", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Tras el movimiento telúrico, explicó que la cabina se movió gradualmente y al llegar a la estación San Miguel Teotongo, todos bajaron y cada quien se fue a su domicilio.

"Ya abajo pues todos estaban más tranquilos, ahí me di cuenta que todos eran vecinos, uno vivía frente a mi casa y los otros por ahí cerca. A la señora que estaba rezando la tuve que acompañar hasta su casa porque seguía nerviosa. Terminé con la pierna toda pellizcada, pero ni modo", comentó Gilberto.

Al igual que el resto de los usuarios, Gilberto asegura que seguirá utilizando el Cablebús, ya que es el sistema de transporte más rápido en aquella zona, "digo que es como la Montaña Rusa, primero te da miedo, pero una vez que te subes, quieres repetir y no te quieres bajar, así que ni modo, vamos para arriba otra vez", concluyó entre risas.

Sancionarán a operadora por falla

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que revisarán lo que ocurrió en la Línea 2 del Cablebús, luego de que no funcionó una planta generadora de electricidad diesel y que hizo que el bucle B del tramo Santa Marta-Xalpa se quedara detenido tras el sismo de 7.1 grados de magnitud de la noche del martes, advirtió que podría haber sanción para la empresa operadora.

"Todas las estaciones o donde se opera la carga de las estaciones tienen una planta de emergencia, en este caso la planta de emergencia no entró en operación hasta un tiempo posterior y estamos revisando exactamente qué pasó, solamente fue en un tramo de la Línea 2, se está revisando qué pasó y en todo caso, la sanción a las empresas", dijo.

Agradeció a las personas que estuvieron dentro de las cabinas y aseguró que se están revisando los protocolos, pues todas las estaciones deben tener una planta de emergencia con diesel y tener un sistema de redundancia, para que, en caso de que llegue a ocurrir una situación similar, haya una segunda planta de emergencia.

La noche del martes se activaron las alertas sísmicas de la Ciudad de México. El Servicio Sismológico Nacional informó como magnitud preliminar 6.9 grados al sureste de Acapulco, Guerrero. Minutos más tarde el sismológico ajustó a 7.1 grados.

El movimiento se percibió en Michoacán, Morelos, Oaxaca y Veracruz.

En la Ciudad de México, Ángel Zamora se encontraba en una góndola del Cablebús, ya que durante el sismo se encontraba justo a la mitad del camino de la estación de cablebús de Constitución de 1917 a Desarrollo Urbano, en la alcaldía Iztapalapa.

En entrevista, mencionó que junto con sus compañeros de viaje permanecieron casi una hora en el mismo lugar donde comenzó el sismo.

A través del altavoz que tiene la góndola dieron dos avisos de que estaban "trabajando en restablecer el sistema", mencionó Ángel.

Tras casi una hora de registrarse el sismo y a pesar de que por la pandemia se permite el acceso solo a seis personas por cabina, Ángel permaneció en la góndola junto con nueve personas más.

Luego de llegar a la primera estación, Ángel mencionó que tardaron 57 minutos en restablecer el servicio del Cablebús.

"Pues es algo diferente en realidad no se siente mucho, se mueve más fácil por el movimiento que lleva", menciona Ángel.