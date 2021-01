Vocero de padres de los 43 normalistas va por una diputación

El vocero de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Felipe De la Cruz, se registró aspirante a diputado federal plurinominal por Morena.

Los padres y madres de los 43 se deslindaron de las intenciones políticas del vocero y advirtieron que "no permitiremos que se utilice la causa de los 43 y nuestro dolor para fines electorales e intereses personales".

Este viernes, el vocero de los papás y mamás de los 43 se registró ante la Comisión Nacional de Elecciones en las instalaciones del Deportivo Reynosa, en Azcapotzalco, Ciudad de México, para registrarse como aspirante a una candidatura a una diputación federal por la vía plurinominal.

"Tomé la decisión de registrarme para participar por una candidatura de una diputación federal por la vía de representación proporcional, para poder seguir con nuestra lucha desde dentro y se haga escuchar la voz de los movimientos sociales en el lugar indicado (sic)", escribió en sus redes sociales.

Horas más tardes, los papás y mamás se deslindaron: "Hoy nos hemos enterado por los medios de comunicación y redes sociales que Felipe de la Cruz que acompañaba nuestra lucha se ha registrado como candidato para diputado federal por el Estado de Guerrero, por la vía plurinominal [...] está en su pleno derecho de ejercer sus derechos políticos y la forma de participación política; sin embargo, es importante clarificar que es una decisión personal, que no fue compartida ni consultada con nosotros, como padres y madres de los 43. Por lo tanto, no representa nuestro movimiento por lo que nos deslindamos de todas las actividades que realice y expresamos que no permitiremos que se utilice la causa de los 43 y nuestro dolor para fines electorales e intereses personales", precisaron en un comunicado.

Reiteraron que continuarán exigiendo al gobierno la presentación con vida de sus hijos y castigo a los responsables materiales e intelectuales de ese crimen.

"Nuestra lucha no está guiada y motivada por razones partidistas o de otra índole que no sea encontrar a nuestros 43 hijos, así como obtener verdad y justicia. Enfatizamos nuestro compromiso de seguir por la lucha desde abajo por la presentación con vida de nuestros hijos y no por cargos públicos y en esa línea nos mantendremos. Nos deslindamos de cualquier acción partidista que alguna persona en lo personal realice".