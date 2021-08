Voces que acusan que se está militarizando al país carecen lógica: AMLO

Al afirmar que el apoyo más importarte que ha recibido su gobierno es el que le han brindado las Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aquellas voces que acusan que se está militarizando al país carecen de toda lógica, "y de la más elemental buena fe".

Este viernes, al encabezar la revista de entrada a las tropas de la nueva Comandancia del Ejército Mexicano, acompañado por el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y por el almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de Marina (Semar), el Ejecutivo federal manifestó que por sus acciones en el desarrollo del bienestar y paz, las Fuerzas Armadas demuestran que el soldado es pueblo uniformado.

"Sostengo que el apoyo más importante que ha recibido el gobierno que encabezo es el que me han brindado la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y en su mayoría de la más elemental buena fe.

"No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie, no se les ha pedido que vigilen, u opriman a la sociedad, que violen las leyes, que coarten las libertades y mucho menos que se involucren en acciones represivas o violatorias de los derechos humanos.

Por el contrario, afirmó el presidente López Obrador, en esta nueva etapa y participación de los soldados y marinos en acciones de desarrollo, bienestar y paz "es refrendo a su lealtad a las instituciones civiles que es lealtad al pueblo, es demostrar en los hechos que el soldado es pueblo uniformado".

En el Campo Militar Marte, el Mandatario federal afirmó que por estas acciones, las Fuerzas Armadas contribuyen a dejar atrás la distancia y hasta la desconfianza entre civiles y militares que, aseguró, se generó por "las decisiones erróneas y perversas de anteriores gobernantes".

"Por eso reitero mi reconocimiento a la Sedena, a la Marina. Repito dos importantes instituciones, dos pilares del Estado mexicano, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias almirante José Rafael Ojeda Durán, gracias general Luis Cresencio Sandoval González, gracias a los soldados, a los oficiales,a los integrantes de las Fuerzas Armadas de México".

El presidente López Obrador destacó la labor que ha hecho el Ejército mexicano para atender la pandemia del Covid-19, así como su ayuda en desastres naturales y en la construcción de obras insignias de su gobierno, como el Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" o el Tren Maya.

"Es importarte que se conozca que se oiga bien, que se oiga fuerte, que con las Fuerzas Armadas ayudan a la población afectada por huracanes, inundaciones, temblores, incendios y otros siniestros. Y con ellas al mismo tiempo contenemos a la delincuencia organizada e impulsamos la reconstrucción de la seguridad y de la paz en las regiones del país más afectadas por la violencia delictiva", agregó.