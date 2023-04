Volodimir Zelensky hablará ante la Cámara de Diputados en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, hablará este jueves ante la Cámara de Diputados en México sobre el conflicto que desde hace más de un año asola a su país.

La Embajada de Ucrania en México y el Grupo de Amistad México-Ucrania enviaron la invitación al evento, en el que Zelensky participará de manera virtual y tendrá lugar a las 12:00 horas.

La visita se da en un contexto en el que el presidente de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha expresado su rechazo al envío de armamento a Ucrania, invadida por Rusia el 24 de febrero de 2022, argumentando que ello sólo atiza la guerra.

Durante una conferencia virtual, en febrero pasado, el canciller ucraniano, Dmitro Kuleba, fue cuestionado sobre la postura de México ante el conflicto, pues mientras en Naciones Unidas condena la invasión, el presidente critica el envío de armas a Kiev.

"Respetamos la decisión de cada país". Pero, agregó, "hay que ser honestos. Los que dicen no al envío de armas porque eso alienta la guerra, lo que están diciendo realmente es que quieren que Ucrania no luche. Si no tenemos armas, y Rusia sí, Rusia gana. Es muy simple".

Los países que están enviando armas a Ucrania, como Estados Unidos, y los europeos, entre otros, "también quieren la paz. La guerra no es divertida. Nosotros también queremos paz, pero no queremos ser destruidos como nación, no queremos que nuestras ciudades sean arrasadas, nuestras mujeres y niños violados. Para evitar esto, necesitamos armas".

En ese sentido, dijo que los que están en contra de ese envío, "no es que quieran paz. Están defendiendo una política. Decir eso sería más sincero. No traten de encubrir lo que son decisiones pragmáticas usando la palabra paz".