Volver a los años "míticos" como quiere AMLO es una "locura": Bartra

El escritor Roger Bartra dijo que el libro "Tiempo mexicano" de Carlos Fuentes tiene una inquietante actualidad, "nos abre la puerta a aquella época en la que el populismo gobernaba el país. Aquellos tiempos mexicanos tan lejanos vuelven a ser convocados por un gobernante que invoca la dimensión mítica indígena con una fuerza nacional opuesta a la modernidad capitalista. Una modernidad a la que ve simplemente como una maligna expresión del neoliberalismo".

Durante su participación en la VIII Cátedra Interamericana Carlos Fuentes "Tiempo Mexicano: 50 años después", que este martes dio inicio con la inauguración a cargo de Silvia Lemus de Fuentes y Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, el intelectual mexicano dijo que el libro de ensayos de Carlos Fuentes publicado en 1971 señalaba que intentar volver a esos tiempos, como lo pretende el presidente, "puede ser una verdadera locura y provocar una enorme desgracia en nuestro país en los próximos años e incluso meses".

Al participar en la primera mesa "Tiempo Histórico", en la que también estuvieron Héctor Aguilar Camín y Carmen Iglesias, moderados por el doctor Víctor Arredondo, Roger Bartra dijo que "Tiempo mexicano" tiene un lazo con el planteamiento de su libro "Regreso a la jaula", que es una reflexión sobre los peligros, pero al mismo tiempo sobre la imposibilidad de regresar a aquellos tiempos, como anhela melancólicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Los peligros son invocar ese regreso, querer regresar a esos tiempos tan terribles del despotismo nacionalista revolucionario", afirmó durante su intervención en la que señaló que el capitalismo de hoy es sin duda deplorable, pero el capitalismo de hace 50 años era aún más lamentable, a pesar de la presencia de un poderoso estado interventor, o tal vez a causa de esa misma aplastante presencia autoritaria.

"El recuerdo de aquel trágico Jueves de Corpus de hace 50 años, junto con su entorno turbio y amenazador, nos debe ilustrar sobre los peligros que una restauración del viejo tiempo mexicano", señaló Bartra, quien reconoció que su libro "Regreso a la jaula" es una crítica frontal, directa al gobierno actual, "al gobierno del populista, conservador y reaccionario que es el de López Obrador, y que refleja justamente esa imagen de retorno a un tiempo que no solamente está marchito, sino que ya desapareció".

Durante su intervención, el historiador y escritor Héctor Aguilar Camín aseguró que estamos en realidad frente a un gobierno que se está proponiendo la construcción de un mito, del regreso a un mito.

"La de López Obrador es una utopía regresiva, es la utopía de un buen lugar que hubo hace 40 años en México, al que no es posible regresar. Ni hubo esa utopía, ni hubo ese lugar como nos consta a todos los que vivimos de jóvenes esos años, ni es posible regresar a ella", afirmó el director de Nexos.

Concluyó señalando que tenemos un problema más o menos serio en estos momentos en México, "tenemos un presidente poderoso que quiere regresar a un lugar que no existe pero que tiene el poder suficiente para hacernos la vida muy complicada en ese intento de volver a ese no lugar".