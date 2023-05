Von Roehrich seguirá preso; le niegan suspensión contra prisión

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- Al considerar "inoperantes" e "infundados" los agravios manifestados, un Tribunal Colegiado negó la suspensión provisional al exdiputado local Christian Von Roehrich, contra la prisión justificada que se le dictó por el caso del llamado "Cártel Inmobiliario".

Por lo que, el panista seguirá preso en el Reclusorio Norte, acusado de los delitos de asociación delictuosa y uso ilícito de atribuciones y facultades.

El exdelegado en la alcaldía Benito Juárez argumentó que la resolución de la jueza Segunda de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien la negó la protección de la justicia contra la prisión justificada, carece de debida fundamentación y motivación.

Sin embargo, los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal determinaron por unanimidad que no aplicaban los criterios que citó el excoordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México, además de que "la suspensión no tiene el alcance para otorgar los efectos que pretende el quejoso, pues no puede modificarse la restricción al derecho fundamental a la libertad que se le impuso desde la resolución de la medida cautela, dado que dicho precepto prohíbe modificar, restringir o constituir derechos que el justiciable no tenía antes de la presentación de la demanda de amparo".

Asimismo, el órgano jurisdiccional argumentó que Von Roehrich no impugnó la prisión preventiva, sino la resolución del juzgador, quien rechazó revisar la medida cautelar.