Voto por Internet no es seguro, responden especialistas al INE

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, mintió ante diputados sobre la seguridad del sistema de voto por Internet implementado en las últimas elecciones intermedias para personas mexicanas residentes en el extranjero, aseguró la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

En su comparecencia en la Cámara de Diputados el Consejero afirmó que no existía un solo reclamo de este mecanismo de votación: "No hay un solo reclamo, no lo he escuchado y no lo ha habido, ni siquiera en la palestra pública, respecto al uso de un mecanismo para votar a través de Internet. Se ha demostrado su seguridad, su confianza, y afortunadamente lo pusimos a prueba en una elección intermedia, de modo tal que podemos avanzar con pies de plomo y con certeza y confianza hacia su eventual instrumentación en 2024".

Sin embargo, la organización mexicana dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital destacó que Córdova emitió diversas afirmaciones falsas.

"Se ha cuestionado severamente la implementación del sistema de voto por Internet debido a que por diseño es incapaz de garantizar la cadena de confianza en la

elección. Además, los riesgos y vulnerabilidades del voto por Internet han sido sistemáticamente minimizados y ocultados por las autoridades electorales, quienes incluso han reservado por cinco años el acceso a la información relacionada con las auditorías realizadas al sistema, por supuestas razones de seguridad nacional", detalló la Red en un comunicado emitido este día.

La organización aseveró que estas críticas y preocupaciones no solo se han hecho desde foros públicos, sino que fueron compartidas directamente con la propia consejería del Consejero Presidente en una reunión con R3D el 16 de marzo de 2021.

"Durante más de una hora, el equipo de trabajo de Córdova Vianello recibió de manera detallada nuestros cuestionamientos y objeciones sobre el sistema de voto por Internet que sería implementado en las votaciones intermedias. En dicha reunión, expresamos nuestra preocupación por la reserva hecha por el INE respecto de la información relacionada con el funcionamiento y seguridad del sistema de voto por Internet, lo cual impide el escrutinio público y no permite al INE sostener públicamente la confiabilidad del sistema. Incluso, el equipo de trabajo confirmó estar al tanto de un litigio impuesto por R3D ante el Poder

Judicial para acceder a dicha información", evidenció la organización.

La R3D señaló que han externado al INE sus críticas sobre los riesgos del sistema de voto por Internet a través de reuniones virtuales con las consejerías, comunicaciones directas por vía electrónica y por envío escrito, pero a pesar de estas advertencias, el Consejero Presidente "decidió mentir abiertamente a la Cámara de Diputados para invisibilizar las críticas de la sociedad civil".

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, tomó protesta durante su comparecencia en el pleno de la Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro.

"Al ocultar esta información de franca relevancia al Congreso, Lorenzo Córdova no solo muestra su desprecio y desinterés por el diálogo sostenido con la ciudadanía en los últimos meses, sino que falla con su obligación legal de rendición de cuentas y viola el juramento de decir verdad establecido en el artículo 93 de la Constitución", criticó la organización.

"Exigimos que el Consejero Presidente rectifique la falsedad de sus declaraciones y se comprometa formalmente a abrir espacios plurales para debatir los pros y contras del sistema de voto por Internet en México", exigió la organización.