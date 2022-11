Voy a regalar diccionario sobre política a Santiago Creel: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 7 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que le enviaría un diccionario sobre política al panista Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para que conozca las diferencias entre "democracia" y "oligarquía".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador ofreció el diccionario a Santiago Creel luego de que el diputado panista expresara en redes sociales que el presidente de México es el mayor oligarca del país y que Morena es la máxima oligarquía del país.

"Ya le voy a mandar un diccionario sobre política al diputado Creel para que recuerde, porque lo debe de saber, lo ha de haber olvidado, sobre las formas de gobierno que definía Aristóteles, para que sepa distinguir entre lo que es democracia y la oligarquía.

"Decía Aristóteles que habían formas puras e impuras, tres y tres. De las puras ponía a la monarquía, la aristocracia y la democracia. Al final decía que lo mejor era la democracia, pero las impuras eran la tiranía, la oligarquía y la demagogia, si mal no recuerdo. Pero es un asunto conceptual.

"Sin duda, la oligarquía, que es lo que quieren mantener aquí, una oligarquía conservadora y naturalmente antidemocrática y el gobierno de la minoría", declaró el presidente López Obrador.

"Le pregunto a los mexicanos: ¿A la cúpula del poder, en el periodo neoliberal, a los dueños del poder y del dinero les importaba el pueblo de México? No me contesten eh, ahí se los dejo, ahí queda eso. Pero se quedaron mal acostumbrados a robar y a mandar", agregó el Presidente.