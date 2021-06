Vuelca camión con 14 toneladas de cerveza en la México-Toluca

El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendieron la volcadura de un camión que transportaba cajas de cerveza en la Carretera Federal México-Toluca, colonia Alta Vista, en la alcaldía Cuajimalpa.

El organismo informó que el camión transportaba 14 toneladas de cerveza embotellada. En el lugar no se reportaron personas lesionadas.

El Heroico Cuerpo de Bomberos verificó que no existiera riesgo de derrame de combustible en la zona y luego de tres horas concluyeron sus labores sin reportar víctimas mortales o lesionados. No se precisa información sobre el destino de la carga del camión.