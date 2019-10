Vuelven policías federales a bloquear entrada al AICM

Más de cien elementos de la Policía Federal inconformes con la Guardia Nacional, bloquean la tarde de este viernes de nueva cuenta el Circuito Interior a la altura de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional.

Se trata del grupo Policías con Dignidad, Valor y Justicia, encabezado por el abogado Enrique Carpizo y los agentes Mario Lover y Adrián López, quienes acusan amenazas a su representante legal, Enrique Carpizo.

El tránsito está interrumpido en dirección al norte de la capital, mientras que los usuarios del aeropuerto están siendo trasladados en unidades de la SSPC para no perder su vuelo.

Acusaron al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía de estar detrás de un supuesto atentado que sufrió su abogado Enrique Carpizo, ayer jueves, quien supuestamente fue encañonado en un restaurante de la colonia Condesa.

"Acto cobarde que reprobamos y del que ya nos había informado Miguel Ángel Urrutia Lozano, operador de Alfonso Durazo, pues dicho sujeto de viva voz nos dijo que levantarían al licenciado Carpizo los huachos, circunstancias que fueron dadas a saber al secretario y no ha querido responder ni dar la cara, tampoco su equipo".

En el lugar hay presencia de la policía capitalina, quienes se encuentran apostados en la vialidad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llamó a los policías federales inconformes a liberar las vialidades bloqueadas y no afectar a la ciudadanía como condición primordial para el diálogo.

"No es válido afectar a terceros y al mismo tiempo negarse a dialogar civilizadamente para encontrar alternativas, como lo hacen quienes están bloqueando el Circuito Interior, incitados por personas ajenas a la corporación", indicó.

Más temprano, otro grupo de agentes bloque carriles centrales y laterales de Periférico, a la altura de la Torre Pedregal, la ahora sede de la Guardia Nacional.