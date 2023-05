"Vulgares y racistas", dichos de Kennedy: Esteban Moctezuma

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, respondió al senador John Kennedy por sus expresiones en contra de los mexicanos, al calificarlas como "vulgares y racistas".

En una carta, el embajador señaló que las personas en Luisiana que viven en un "traspatio", por problemas económicos, sociales o de salud, también merecen una disculpa.

"Mi reacción inicial fue la de responderle en un tono igual de bajo, desinformado y arrogante, como el que usted empleó, pero siempre es mejor utilizar el cerebro en vez de las entrañas y recordé la vibrante relación que existe entre México y Estados Unidos", sostuvo.

Señaló que esperan reconsideración de parte del senador, por el nivel moral de sus palabras. Sin embargo, consideró que sí debería disculparse con la ciudadanía que representa.

"No creo que la gente de Luisana se sienta representada en las palabras vulgares y racistas que usted empleó. Usted está obligado a ofrecerle una disculpa a sus propios ciudadanos, porque lo que usted afirmó no es digno del estado de Luisiana, conocido por ser un crisol de culturas", apuntó.

"En México nos quedamos con la imagen de una Luisiana admirada en el mundo por su convivencia en la diversidad, que sólo se logra con generosidad, inclusión y corazón", dijo.

Recordó que el año pasado hubo 33 millones de turistas estadounidenses que visitaron México; los 800 mil millones de dólares en comercio bilateral; hay dos millones de estadounidenses viviendo en México y la comida mexicana que consumen en Estados Unidos.



"Sin EU, los mexicanos estarían comiendo comida para gato"

El senador republicano por Louisiana John Neely Kennedy lanzó un comentario sobre México que ha desatado polémica y que ya generó respuesta por parte de las autoridades mexicanas.

En una audiencia el miércoles en la que compareció la jefa de la Agencia Antidrogas (DEA), Anne Milgram, sobre las acciones que se están llevando a cabo para reducir el flujo de fentanilo y para combatir a los cárteles mexicanos de la droga, Kennedy se mostró insistente en el tema del envío de tropas de Estados Unidos a suelo mexicano para luchar contra los capos de la droga.

"Si el presidente [de México, Andrés Manuel] López Obrador invitara a los estadounidenses, al ejército estadounidense o al personal encargado de hacer cumplir la ley a ir a México y trabajar con los mismos en México, podríamos detener a los cárteles. ¿No es eso un hecho?", cuestionó el senador.

Milgram intentó evadir la pregunta, pero Kennedy insistió: "Creo, senador, que podemos detener los cárteles", dijo la jefa de la DEA.

"¿Ha sugerido esto al presidente [Joe] Biden?", cuestionó el senador.

Enfadado por las respuestas de la funcionaria ante sus cuestionamientos acerca de por qué ella y el presidente Joe Biden no se han comunicado con el presidente mexicano para lograr que acepte que fuerzas de EU operen en suelo mexicano contra los cárteles, Kennedy comparó las economías de Estados Unidos y México para demostrar el "poder" estadounidense.