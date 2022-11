Xibalbá, nueva variante de Covid que afecta Península de Yucatán

A-AA+

MÉRIDA, Yuc., noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- Una nueva variante de la cepa Ómicron que recientemente se detectó en la Península de Yucatán, a la cual se denominó Xibalbá, podría ser la causa del reciente aumento de contagios de Covid-19 en el estado.

El reporte de la Secretaría de Salud de Yucatán, del 5 al 18 de noviembre, señala que hubo 554 contagios de coronavirus, lo que representa más del doble de los 216 que se presentaron del 24 de octubre al 4 de noviembre.

La presidenta del Colegio de Médicos de Yucatán, María Elena González Álvarez, explicó que la cepa Ómicron ha permanecido porque es la que más variantes ha generado, a diferencia de Delta, Beta y Gama.

Precisó que Ómicron y la nueva variante Xibalbá se mantienen porque hay personas que no se han vacunado, "pero la permanencia de Ómicron no representa una nueva alarma sanitaria".

Declaró que es importante garantizar la inmunidad frente al Covid, "pero hay que vacunarse contra el coronavirus y ahora contra la influenza, además de seguir manteniendo la sana distancia, lavado de manos con agua y jabón, ventilar los espacios, evitar aglomeración y el uso de cubrebocas en lugares concurridos, como el transporte".

Aseguró que es falso que las nuevas variantes sean más mortales y graves, "incluso, datos brindados por la Organización Mundial de la Salud señalan que hasta el momento no hay evidencia epidemiológica que afirme que haya un riesgo de muerte mayor en comparación con otras variantes del virus".

La Secretaría de Salud Federal señala que en Yucatán, Campeche, Tabasco y Quintana Roo está circulando una variante con alto nivel de contagio, conocida como BW.1 o Xibalbá, que domina esta zona del país.