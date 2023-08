Xóchitl Gálvez afirma tener "suficientes ovarios" para aplicar la ley

A-AA+

LEÓN, Gto., agosto 1 (EL UNIVERSAL).- La senadora Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, señaló que la fallida política de "abrazos y no balazos" y de "acúsenlos con su mamá" del gobierno federal tiene ensangrentado a Guanajuato, en donde muchas personas no viven para contarlo.

"Aquí se requieren ovarios para combatir al crimen organizado, y yo tengo los suficientes ovarios para darles a los delincuentes la aplicación de la ley", matizó ante más de 700 personas que la recibieron con el mensaje "los zapatos bien puestos con Xóchitl".

En su presentación explicó que el día que el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, le cerró las puertas de Palacio Nacional le iba a decir lo que pasa en el país por esa situación de violencia, "pero como el Presidente no me recibió, no se lo pude decir, por eso se los estoy contando a ustedes".

"Tenemos que enfrentar al crimen organizado, eso es lo que yo le quería decir de frente, que las mujeres no podemos salir a la calle, y los jóvenes y las personas no pueden salir con el temor", acotó.

Dijo que la política de abrazos y no balazos ha sido un fracaso, que su política de "acúsenlos con su mamá" simple y sencillamente no funciona.

Comentó que la noche de este lunes que se vino de la Ciudad de México a esta entidad, todo mundo le dijo: ¿cómo te vas a ir a Guanajuato?, ¿cómo es que vas a pasar por Celaya a las 11 de la noche?; "pues no tengo de otra, porque tengo que estar a las 8:30 de la mañana. Y uno se la juega y ustedes se la juegan, y mucha gente no la ha vivido para contar".

Xóchitl Gálvez dijo que cada quien tiene que hacer lo que nos toca en el tema de seguridad; el municipio cerrar giros negros, meter orden en las calles y la policía municipal tiene que estar certificada, y la policía estatal tienen que hacer lo que le corresponde.

Advirtió que el gobierno federal y el gobierno estatal no pueden dejar a la gente a merced de la delincuencia, echándose la bolita.

El gobernador de Guanajuato (Diego Sinhue Rodríguez Vallejo) tiene que hacer lo suyo, pero también la Guardia Nacional. "Y si el gobernador no está haciendo lo suyo pues que entre la Guardia Nacional; no pueden dejar a los ciudadanos a merced de la delincuencia por estarse echando la bolita unos a otros".

Xóchitl Gálvez dijo a los asistentes que está dispuesta a coordinar el frente opositor, pero con el apoyo de todos. Agregó que está acostumbrada a hacer equipo, y requiere el apoyo de los más talentosos. "Y cuando digo que no rateros, no huevones y no pendejos es en serio; o sea, este gobierno se ha rodeado de gente absolutamente incapaz".

Dijo que hay que dejar de estar usando "el dinero a lo güey".